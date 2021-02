Torbice nosijo imena delavk

Posebno vrednost izdelkom dajejo ljudje, ki so jih ustvarili.

Dodana vrednost izdelkov

Ustanovitelja centra Sabina Šajher in Tomaž Rous FOTO: Oste Bakal

Prekmurska beseda prijlika v našem kontekstu pomeni priložnost, saj so naši zaposleni kljub svojim omejitvam dobili možnost za delo in socialno varnost.

Nov izdelek, torbice iz lanu FOTO: Oste Bakal

Zaposlitveni center Prijlika – zavod za zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb Beltinci uradno deluje od druge polovice leta 2018. »Prekmurska beseda prijlika v našem kontekstu pomeni priložnost, saj so naši zaposleni kljub svojim omejitvam dobili možnost za delo in socialno varnost, predvsem pa so vključeni v družbo in sooblikujejo svojo prihodnost. Zaposlitveni center Prijlika je zasebni zavod, njegov namen je zaposlovanje invalidnih oseb iz lokalnega okolja, ki težko najdejo zaposlitev v običajni delovni sredini. Sploh pa je dejavnost našega zaposlitvenega centra usmerjena v zadovoljevanje potreb širše skupnosti,« nam je povedal soustanovitelj PrijlikeV domačih Beltincih so iz podrtije in zapleveljene njive ustvarili eno izmed najlepših vrtnarij daleč naokoli, poleg tega pa še zaposlitveni center, v katerem je delo dobilo že kak ducat ljudi. Pohvale letijo na ustanovitelja centrain TomažaRousa. »Čeprav so naši zaposleni invalidne osebe s statusom invalida, lahko ob vodenju delo opravijo kakovostno, tako da so zadovoljni tako naročniki kot mi. Odziv partnerjev, ki najemajo naš zavod za izvedbo posameznih del, je dober. Z nekaterimi sodelujemo že vse od začetka. Za podjetja lahko opravljamo preprosta dela, kot so pakiranje in zlaganje izdelkov ter čiščenje objektov, posameznikom pa ponujamo predvsem košnjo trave in urejanje okolice hiše. V Prijliki je zdaj zaposlenih pet invalidov, ki delajo na zaščitenih, njim prilagojenih delovnih mestih,« je povedala strokovna vodja Sabina Šajher. V zavodu imajo tudi trgovinico, kjer ponujajo številne torbice, okrasne blazine, polnjene z luščinami, vrečke za domači kruh, slinčke, obrazne maske, blazine za psa in veliko drugega. Posebno vrednost izdelkom dajejo ljudje, ki so jih ustvarili.Velik poudarek namenjajo izdelovanju unikatov iz lanu. Tako že nastajajo prijlične torbe in drugi izdelki z edinstvenim vezenjem. Zanimivo je, da so kolekcije torbic poimenovane kar po delavkah, kar jim je v zadovoljstvo in priznanje za njihov prispevek v delovnem procesu. Gre za izdelke z dodano vrednostjo, je povedala Šajherjeva. Nanje so ponosni tudi zato, ker prispevajo k razbijanju stereotipov, pomislekov nekaterih glede ustvarjalnosti invalidnih ljudi in njihove uspešnosti pri delu. »Mislim, da s tem, ko jih vključujemo v delo, delamo dobro za vse, tudi za lokalno skupnost in širše. Ko smo pred nekaj meseci začeli šivati unikatne izdelke iz blaga, smo v kolektivu zaposlili, tekstilno tehnologinjo z dolgoletnimi izkušnjami v tekstilni industriji. Ob bogati ponudbi izvirnih izdelkov, ki so lahko tudi lepa darila, pa jih je zdaj prizadela prepoved prodaje na stojnicah in v prostorih Prijlike,« žalosti Sabino Šajhar, ki upa, da se bo prepoved osebne prodaje oziroma nakupa kmalu sprostila, še vedno pa lahko kupcem po naročilu izdelke pošljejo na dom.