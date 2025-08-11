KOT V KOTLU

Toplotna kupola pritiska na Evropo, temperature tudi do 44 °C: kdaj lahko pri nas pričakujemo osvežitev?

Evropo je zajela močna toplotna obremenitev. Tudi ponekod po Sloveniji so zabeležili najtoplejše v tem poletju.
Fotografija: FOTO: Primo Zrnec, Delo
FOTO: Primo Zrnec, Delo

N. Č.
11.08.2025 ob 11:15
N. Č.
11.08.2025 ob 11:15

Evropo je zajela močna toplotna obremenitev. Po poročanju portala Severe Weather Europe so pred nami dolgotrajne in ekstremni vročinski valovi, temperature pa že v številnih državah segajo ali celo presegajo 40 stopinj Celzija.

V prihodnjih dneh bodo Francija, Italija, osrednji Balkan ter Španija in Portugalska beležili med 40 in 44 stopinj. V nekaterih območjih – kot so južna Francija, osrednja Italija in vzhodna Hrvaška – bi lahko padli zgodovinski temperaturni rekordi za avgust.

Do srede bo vročinski pokrov segel vse do Nemčije, Poljske, Slovaške in Madžarske, vročina pa bo zajela tudi Združeno kraljestvo in Beneluks. Temperature bodo ponekod tudi do 10 stopinj višje od dolgoletnega povprečja.

Arso: Najtoplejše jutro poleti, možen absolutni rekord

Agencija RS za okolje opozarja, da nam sredina avgusta prinaša ustaljeno, sončno in vroče vreme.

»Današnje jutro je bilo zaradi toplega severovzhodnega vetra marsikje najtoplejše v tem poletju,« so zapisali pri Arso. Posebej je izstopala Primorska, kjer se ponoči zaradi burje ponekod temperatura ni spustila niti pod 25 stopinj.

Najbolj vroče je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se temperatura ni spustila pod 28 °C. Če se do 22. ure ne ohladi pod to vrednost, bo to absolutni slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo.

Vrhunec vročine konec tedna

V nedeljo so se dnevne temperature v večjem delu Slovenije povzpele do okoli 35 stopinj, danes in jutri pa bodo zaradi vetra vzhodnih smeri približno pet stopinj nižje. Najbolj vroče bo še naprej na Primorskem.

Od srede naprej bo temperatura spet vztrajno naraščala. Najhujši vročinski udar pričakujemo od četrtka do sobote – v notranjosti države bo med 32 in 35 stopinj, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija.

Osvežitev? Ne še …

Po napovedih Arsa se bo šele v nedeljo, 17. avgusta, nekoliko povečala verjetnost vročinskih neviht. Občutnejše osvežitve pa še ni na vidiku, pravijo slovenski vremenoslovci.

