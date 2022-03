Toplice obiskal detektiv

Na Akademiji detektiva Frančka v Termah Banovci so sodelovali tudi policisti s Policijske postaje Ljutomer in iz okolice. Med šolskimi počitnicami so otroci z detektivom Frančkom naleteli na težavo, nekdo jim je vdrl v računalnik, in za pomoč zaprosili policiste.

Otroci so spoznali delo in naloge policistov. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

V zapuščeni leseni hiški so prijeli dve sumljivi osebi, ki sta se skrivali. Ker se nepridiprava nista želela predati, so na pomoč poklicali tudi specialce. Otrokom in drugim občanom so predstavili delo policistov, njihovo oprema in vozila, prav tako so se seznanili z varno uporabo interneta in se veliko naučili.

Obiskala jih je tudi maskota, policist Leon, ki so se ga otroci še posebno razveseli.