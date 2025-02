Topel dom za brezdomne tačke: iščejo skrbne posvojitelje

Številni štirinožni prijatelji čakajo na svojo drugo priložnost – ljubeč dom in skrbne lastnike. Vabimo vse, ki razmišljajo o posvojitvi, da odprejo srce in dom kateremu od kosmatinčkov.

Psi in mačke različnih starosti in karakterjev so pripravljeni na novo življenje, polno topline in varnosti. Če si želite zveste družbe in ste pripravljeni odgovorno posvojiti, je zdaj pravi čas za ta korak.

Muc Miško.

Varen notranji dom potrebujeta sedemmesečna zdrava sorojenca brez zajedavcev: kastriran Miško in sterilizirana Miška, oddajo ju v paru ali posamezno; kličite med 13. in 17. uro. Telefon: 031-391-056.

Zlatko je zelo prijazen in nežen polletni muc, ki išče notranji dom. Telefon: 051-314-102.

Lea in Leo sta zelo navezana sestrica in bratec, zato ju oddajo v skupen notranji dom. Telefon: 051-314-102.

Nov dom iščeta: manjši mešanec rahlo daljše dlake in črno-bela mešanka srednje rasti, stara sta približno dve leti in prijazna. Telefon: 031-308-114.

K dobrim ljudem v notranji dom z varnim izhodom oddajo prijazna Miho in Smrko. Telefon: 051-314-102.

Mešanček.

