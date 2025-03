Top pet kripto predprodaj za nakup v aprilu 2025

Ti časovno omejeni predprodajni dogodki zgodnjim uporabnikom omogočajo dostop do žetonov po fiksnih, znižanih cenah, s čimer se povečajo možni donosi.

Z vstopom v fazo, ki se zdi, da bo v drugem četrtletju leta 2025 bikovska, postajajo te priložnosti vse bolj dragocene.

Tukaj je naš pregled petih najboljših predprodaj kriptožetonov, o katerih je zdaj vredno razmisliti:

Top pet kripto predprodaj

Solaxy

Cilj Solaxy je preoblikovati ekosistem Solana z uvedbo pionirske verige blokov Layer 2. Z izvajanjem inovativnega izračuna zunaj verige in združevanja transakcij ta projekt neposredno rešuje težave s preobremenjenostjo omrežja, ki že leta pestijo Solano.

Predprodaja Solaxy, ki si je že zagotovila več kot 27 milijonov dolarjev predprodajnega financiranja, kaže na precejšnje zaupanje trga.

Platforma obljublja, da bo izboljšala učinkovitost Solane, saj bo omogočila cenejše, hitrejše in bolj skalabilne transakcije ter tako razširila možnosti za memekovance, aplikacije umetne inteligence in decentralizirane finančne projekte.

Ker trenutna tržna vrednost Solane presega 65 milijard dolarjev, potencialni vpliv Solaxyja ustvarja prepričljiv razlog za ovrednotenje žetona SOLX.

Hiter zagon predprodaje nakazuje, da morajo zainteresirani vlagatelji hitro ukrepati in si zagotoviti zgodnje pozicije.

BTC Bull Token

BTC Bull Token je edinstven hibrid – na Ethereumu zasnovan memekovanec na temo bitcoina se odlikuje po tem, da skupnosti ponuja dejanske nagrade v bitcoinu.

Ta inovativna struktura ustvarja ekonomsko usklajenost med žetonom BTC Bull Token in samim bitcoinom. Ko se vrednost bitcoina poveča, postanejo nagrade BTC Bull Token sorazmerno dragocenejše.

Projekt ima sistem nagrajevanja, ki temelji na mejnikih in imetnikom razdeljuje žetone bitcoin in BTC Bull Token na ključnih cenovnih točkah med potjo bitcoina proti 1 milijonu dolarjev – začne se, ko bitcoin doseže 100.000 dolarjev.

Rast bitcoina običajno dvigne širši trg kriptovalut, kar imetnikom žetona BTC Bull Token prinaša dvojno korist: rast cene ob hkratnem povečevanju pozicij v BTC in BTCBULL.

Dodatni mehanizmi za staking in sežig žetonov še dodatno krepijo dinamiko ponudbe in povpraševanja v projektu.

Predprodaja je že zbrala štiri milijone dolarjev, za žeton BTC Bull pa se zavzemajo ugledne osebnosti s spletišča YouTube.

Z združitvijo privlačnosti viralnih memekovancev in uveljavljene trajektorije rasti bitcoina žeton BTC Bull izstopa kot ena najbolj zanimivih priložnosti za predprodajo danes.

MIND Of Pepe

MIND Of Pepe združuje dva vroča tržna segmenta – meme z motivom Pepeta in umetno inteligenco – ter ustvarja agenta umetne inteligence, ki deluje na verigi blokov Ethereum.

Ta projekt se strateško umešča na stičišče sedanjih in nastajajočih trendov. Na naslovnicah trenutno prevladujejo memekovanci, sektor agentov umetne inteligence pa kaže znake ponovnega vzpona, saj je obseg trgovanja nedavno poskočil za 24 %.

Platforma prepoznava trgovalne priložnosti in jih deli z imetniki žetonov MIND, hkrati pa uvaja žetone in sodeluje z decentraliziranimi aplikacijami v korist svoje skupnosti.

Projekt odlikuje tehnologija »analize rojstnega uma«, ki omogoča nenehno učenje in izboljšave na podlagi zbranih podatkov. V predprodaji MIND Of Pepe je bilo zbranih že 7,5 milijona dolarjev.

Z združitvijo privlačnosti Pepetovega mema s praktično uporabnostjo umetne inteligence se ta projekt razlikuje od standardnih memekovancev in tipičnih agentov umetne inteligence.

Best Wallet Token

Žeton Best Wallet podpira prihajajočo večverižno denarnico za kriptovalute, znano kot Best Wallet.

Ta funkcionalno bogata platforma poenostavlja trgovanje na verigi, hkrati pa ponuja »prihajajoče žetone« – agregator predprodaje, ki uporabnikom omogoča neposreden nakup obetavnih novih ponudb prek aplikacije.

Prejšnji projekti, predstavljeni na portalu Upcoming Tokens, med njimi Pepe Unchained in Catslap, so zgodnjim vlagateljem prinesli impresivne, od 10- do 50-kratne donose.

Celovit ekosistem Best Wallet vključuje decentralizirano izmenjavo med verigami, debetno kartico za kriptovalute, agregator stakinga, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in številne dodatne funkcije.

Žeton BEST zagotavlja številne prednosti: popuste pri pristojbinah za trgovanje, izboljšane donose pri stakingu, pravice do upravljanja in ekskluzivni dostop do promocij partnerskih projektov.

Predprodaja je že zbrala 11,3 milijona USD in pritegnila pozornost uglednih kriptovplivnežev, kar kaže na veliko zanimanje vlagateljev.

Ker BEST omogoča prihranke pri stroških in razširjene možnosti, bi lahko povpraševanje potencialno naraslo, ko bi se denarnica širše uveljavila – kar kaže na znaten potencial za rast cen.

Meme Index

Memekovanci se vsak dan širijo in ustvarjajo bogastvo za zgodnje uporabnike, za povprečne vlagatelje pa so izziv za sledenje.

Ker se zavedajo donosnosti in tveganj trgovanja z memekovanci, Meme Index ponuja rešitev: prvo decentralizirano aplikacijo za vlaganje v memekovance na svetu.

Ti indeksi delujejo podobno kot ETF-ji, vendar se osredotočajo izključno na memekovance. Nakup indeksa omogoča izpostavljenost več žetonom hkrati, s čimer se razprši tveganje in hkrati poveča možnost, da se zajamejo uspešni žetoni.

Platforma ponuja štiri različne indekse z različno nestanovitnostjo in profili tveganja, ki se prilagajajo različnim preferencam vlagateljev.

Podobno kot pri žetonu Best Wallet Token tudi MEMEX poudarja uporabnost. Za dostop do platforme je potrebno lastništvo žetona, ki zagotavlja upravljanje in možnosti za staking.

Če bo Meme Index uspešno preoblikoval pristope k trgovanju z memekovanci, bi se lahko povpraševanje po MEMEX znatno povečalo.

