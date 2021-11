Top nasveti za učinkovito nakupovanje

Začnite z majhnimi koraki, kot je recimo to, da imate s seboj vedno vrečko za nakupe, ali pa plastenko zamenjajte s steklenico za večkratno uporabo.

Majhni koraki ustvarjajo velike spremembe

Imate tudi vi pri roki vedno steklenico za večkratno uporabo in malokrat posežete po plastenkah? Potem delate nekaj dobrega za okolje in aktivno skrbite za manj plastike. Prav tako je priporočljivo, da imate s seboj vedno trajnostno nakupovalno vrečko, saj se tako izognete uporabi vrečk za enkratno uporabo. Takšna navada je zelo preprosta, hkrati pa prihrani zelo veliko plastike. Le predstavljamo si lahko, koliko plastike bi prihranili, če bi to majhno navado upoštevali vsi.

Široko ponudbo trajnostnih vrečk imajo tudi v Sparu, kjer ponujajo biorazgradljivo nakupovalno torbo, biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, trajno nakupovalno torbo iz reciklatov in papirnato vrečko.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija