Top kriptovalute v letu 2025: trendi, nasveti in vpogledi v naložbe

Po ponovni izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA so napovedane kripto prijazne regulative, ki naj bi spodbudile rast trga. Bitcoin je že presegel vrednost 100.000 USD, analitiki pa napovedujejo nadaljnjo rast, pri čemer nekatere ocene segajo do 400.000 USD.

Poleg tega se pričakuje večja vključenost umetne inteligence v kriptoprojekte, kar bo vplivalo na razvoj novih aplikacij in storitev.

Vlagatelji morajo biti pozorni na te trende in skrbno pretehtati svoje naložbene strategije, saj se trg hitro spreminja in ponuja številne nove priložnosti.

Odlični žetoni v predprodaji, ki jih lahko kupite zdaj

Ko cene kriptovalut napredujejo, so žetoni za predprodajo še ena odlična priložnost za vlagatelje. To pa zato, ker se prodajajo z velikimi popusti glede na cene, do katerih se najboljši projekti pogosto povzpnejo po začetku prodaje.

In ker se predprodajni projekti prodajajo za le nekaj centov, imajo potencial za velike dobičke v zgodnjem trgovanju. Tukaj so trije izjemni projekti predprodaje, ki so trenutno med priljubljenimi projekti analitikov:

Wall Street Pepe – novi Pepe v predprodaji zbral že 70 milijonov dolarjev

Wall Street Pepe (WEPE) je v predprodaji uspešno zbral 70 milijonov dolarjev, do uradnega zagona pa je ostalo le še 10 dni. Vlagatelji lahko kupijo žetone WEPE z ETH, USDT, BNB ali z bančno kartico prek mobilne aplikacije Best Wallet.

Trenutna cena žetona je 0,0003665 USD. V nasprotju s številnimi meme kovanci, ki se zanašajo zgolj na hype, želi Wall Street Pepe svoji skupnosti zagotoviti oprijemljivo vrednost z naborom trgovalnih orodij in funkcij.

Ključna sestavina je skupina VIP »WEPE Army«, ki imetnikom žetonov omogoča izmenjavo tržnih spoznanj in strategij trgovanja.

FOTO: Clickout Media

Projekt ponuja tudi tedenska trgovalna tekmovanja z nagradami WEPE in program stakinga, ki zagotavlja 18-odstotni letni donos. Pred uradnim začetkom projekta je bilo v program za vlaganje zaklenjenih že več kot 44,4 milijarde žetonov.

Solaxy – prva rešitev Layer 2 za verigo blokov Solana

Predprodaja Solaxy (ICO) je uspešno zbrala 18,3 milijona dolarjev, tudi med upadom na trgu meme kovancev. Analitiki napovedujejo, da bi lahko Solaxy ob debiju na borzi doživel od 5- do 10-kratno povečanje vrednosti.

Cilj projekta Solaxy je z razvojem rešitve veriženja blokov na drugi plasti (Layer 2 blockchain) odpraviti vse večjo preobremenjenost omrežja Solana, ki se je povečala zaradi porasta trgovanja z meme kovanci.

Trg kriptovalut se je v zadnjem času spopadal s precejšnjo nestanovitnostjo, saj so cene močno padale, indeks strahu in pohlepa pa je znašal 35, kar kaže na razširjen strah med vlagatelji.

FOTO: Clickout Media

V tej turbulenci se žeton Solaxy kaže kot močna priložnost, saj je v okviru ICO zbral že 18,3 milijona dolarjev. Projekt je pridobil veliko medijskega pokritja in gradi veliko, angažirano skupnost, zaradi česar je njegov ICO vroča tema.

Ta pobuda obljublja izboljšano skalabilnost in sistem, odporen proti prihodnosti, ki bo okrepil zmogljivosti ekosistema Solana. Z zbranimi znatnimi sredstvi je družba Solaxy v dobrem položaju, da si zagotovi uvrstitev na borzo prvega reda, izvaja odkupe in izvaja strategije za povečanje dolgoročne vrednosti žetonov.

Mind of Pepe – nov AI kriptokovanec, ki analizira različne vire podatkov

MIND of Pepe (MIND) je nov AI kriptokovanec, ki je presegel pet milijonov dolarjev v predprodaji. AI agent se odlikuje po analizi različnih virov podatkov, vključno z razpravami v družbenih medijih in dejavnostjo veriženja blokov, da bi prepoznal nastajajoče tržne trende, ki jih človeški trgovci morda spregledajo.

Ko odkrije opazne vzorce, kot je porast omemb določenih žetonov, umetna inteligenca ta spoznanja deli z imetniki MIND prek zasebnega kanala skupnosti.

FOTO: Clickout Media

Poleg prepoznavanja trendov agent umetne inteligence MIND of Pepe ponuja integrirane trgovalne funkcije, s katerimi lahko izvaja rutinske tržne operacije, kot so zamenjave žetonov, in raziskuje nove priložnosti za donos.

Predlaga lahko optimalne vstopne točke za obetavne protokole DeFi ali trendne kategorije žetonov in celo samodejno upravlja pozicije. Poleg tega ima agent možnost lansiranja lastnih žetonov, kar imetnikom žetonov MIND omogoča zgodnji dostop do njih. Cilj teh združenih funkcij je zagotoviti oprijemljivo uporabnost za uporabnike.

Žeton MIND služi kot vrata v ta ekosistem, imetnikom pa omogoča ekskluzivne trgovalne vpoglede in tržne analize. Vlagatelji imajo možnost zastaviti svoje žetone MIND, pri čemer je trenutni letni donos ocenjen na 444 %.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 788 milijonov žetonov MIND. Nagrade za vložke bodo razdeljene v obdobju treh let po zaključku predprodaje. Predprodaja je ohranila močan zagon, saj so dnevne naložbe presegle 500.000 USD, kar kaže na stalno zanimanje zgodnjih udeležencev.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD