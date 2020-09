TOP 10: V katerih podjetjih v Sloveniji zaposleni zaslužijo največ (VIDEO)

Povprečni zaposleni v Sloveniji, ki dela v podjetju z več kot 30 zaposlenimi, največ zasluži v podjetju SAP. Mesečno si je v lanskem letu za opravljeno delo prislužil 10.128 evrov (bruto), je izračunal Časnik Finance . Sledita mu Microsoft in Bayer. Povprečni delojemalec pri prvem zasluži 8.848 evrov, pri drugem 7.899 evrov mesečno.Katera podjetja so med deseterico, razkrivamo na spodnjem posnetku. Brez obotavljanja pa lahko rečemo, da dominirajo podjetja iz IKT-panoge in farmacije. Na seznamu je tudi državna Kontrola zračnega prometa Slovenije, kjer povprečni zaposleni zasluži celo več kot predsednik vlade. Koliko je to, pa je razvidno iz posnetka.Na 21. mestu je Gen energija (4.577 evrov), mesto za njim Slovenski državni holding (SDH, 4.511 evrov, kar je tri evre več kot v povprečju zaslužijo v podjetju Bitstamp, znanem iz zgodbe o kriptovalutah), na 55. mestu je slaba banka DUTB (3.451 evrov).Za zanimivost: v NEK zaposleni v povprečju zaslužijo 3.582 evrov, v Loteriji Slovenije 3.860 evrov in Športni loteriji 4.725 evrov.