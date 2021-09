Tonska skala v avto s tremi otroki

Rada Irgla, njegovo prijateljico iz Zagreba in tri otroke, ki so sedeli na zadnjih sedežih 13 let starega hyundaia, so 12. avgusta letos le sekunde rešile najhujšega. Med vračanjem z Jezerskega oziroma natančneje v kraju Kokra se je na cesto s strmega pobočja prikotalila velika skala, ki je pred tem prebila zaščitno ograjo. Na cesto je tako padla ravno v trenutku, ko se je Irgl pripeljal mimo. Rado Irgl je s sopotniki za las ušel tragediji. FOTO: Osebni Arhiv»K sreči nihče ni bil poškodovan,« vse skupaj podoživlja danes in razloži, da je skala, po grobih ocenah težka okoli dve ton...