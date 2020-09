Toninu med oddajo prekipelo: Najbolje, da kar zapremo državo in se ne gremo več (VIDEO)

V javnosti zadnje tedne odmeva odločitev vlade o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski (SV), s katerim vojski med letoma 2021 in 2026 namenja 780 milijonov evrov. Večina teh sredstev bi bila po napovedih namenjena nabavam oklepnih vozil za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.



O tej pereči tem je bil govor tudi v prvi oddaji nove sezone Studia City pogovarjala. Voditelj Marcel Štefančič je gostil obrambnega ministra Mateja Tonina, njuna debata pa je bila vse prej kot mirna. Medtem ko je Štefančič poudarjal, da bo šla večina sredstev za nabavo oklepnih vozil, izpostavil pa je tudi nevarnost korupcije pri naročilih, je Tonin trdil, da je namenitev teh milijonov vojski nujna za njen obstanek.



»Gospod Štefančič, vi tukaj prihajate z negativno tezo, da bo šlo tukaj tako in tako vse narobe. Potem lahko državo kar zapremo in se ne gremo nobene stvari več. Jaz kot minister za obrambo sem dolžan poskrbeti za varnost vojakov,« je z malce višjim tonom dejal minister. Dodal je še, da bo ta zadeva tako pod drobnogledom medijev, da skoraj ni možnosti, da bi prišlo do korupcije pri nabavi oklepnikov.