Toninovo ministrstvo mimo cepilne strategije?

Čeprav se cepilna strategija spreminja iz tedna v teden, že nekaj časa velja, da se lahko tisti, ki so preboleli covid 19, cepijo šele po šestih mesecih po preboleli bolezni. A tega priporočila stroke se, kot kaže, niso držali na ministrstvu za obrambo, kjer so v teh dneh prednostno cepili 300 zaposlenih, poroča nacionalna televizija.Na ministrstvu za obrambo je bilo do zdaj cepljenih 2.465 zaposlenih, delež cepljenih s prvim odstotkov je 40 odstotkov, med temi pa je tudi 298 takšnih, ki so covid 19 že preboleli.z omenjenega ministrstva je informacijo televizijo potrdil in povedal, da so prebolevnike cepili, ko je minilo od enega do šest mesecev, čeprav je svetovalna skupina že januarja sprejela sklep, da je za prebolevnike povsem varno, če se cepljenje odloži za šest mesecev po začetku bolezni.je pred tedni dejala, da to predlaga tudi svetovna zdravstvena organizacija in da je malo možnosti, da pride v tem času do ponovne okužbe.Kako to, da so cepili tudi prebolevnike? Sirk je pojasnil, da so jih cepili v skladu z navodilom za cepljenje, ki je veljalo v mesecu marca, kjer je res pisalo, da se prebolevnike cepi v obdobju od enega do šest mesecev po bolezni, a pri tem po poročanju RTV niso upoštevali ključnega dejavnika, da je cepiva za vse za zdaj še premalo.V petek so po svoj odmerek prišli maturanti, ki so se odločil za cepljenje, ZD Ljubljana pa je v četrtek začel na cepljenje vabiti osebe stare med 18 in 59 leti starosti s kroničnimi boleznimi. V javnosti pa je zavladalo pravo razburjenje, saj številni, ki so dobili vabilo, trdijo, da niso kronični bolniki.