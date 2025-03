Tonin zgrožen, štirje poslanci so se znašli v predkazenskem postopku

V poslanski skupini NSi so v preteklih dneh prejeli informacijo, da so se štirje poslanci NSi, in sicer Janez Žakelj, Jožef Horvat, Jernej Vrtovec in Matej Tonin znašli v predkazenskem postopku, je slednji sporočil na današnji novinarski konferenci. Pojasnil je, da se jim očita zloraba položaja.

Kot je dodal predsednik NSi Tonin, naj bi po 1. odstavku 257. člena kazenskega zakonika zlorabili svoj položaj, ker so na seji komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) glasovali za sklep, da se na policiji opravi nenapovedan nadzor.

Pojasnil je, da je Knovs v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb odredil nadzor na policiji zaradi indicev, da se v medijsko izpostavljenih zgodbah brez sodne odredbe nezakonito prisluškuje določenim posameznikom.

Zatrdil je, da je Knovs nadzor opravil zakonito in v skladu s parlamentarno prakso ter v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Prepričan je, da gre v tem primeru za nezaslišano zlorabo policije za boj proti opoziciji.

Obrnili se bodo na evropske institucije

Dodal je, da ima policija v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru možnost, da takšen nadzor začasno odložijo, vendar ga niso. »Zdi se nam absolutno nesprejemljivo, pritlehno, da del vladnih spletkarjev zlorablja policijo za politične obračune z opozicijo in to na točkah, kjer je opozicija delala v skladu z zakonom. Prepričani smo, da ta stvar na sodišču ne more iti skozi, je pa jasno, da se nas na takšen način zaposluje, da se na takšen način troši naš, tudi davkoplačevalski denar. Vladna koalicija nas želi namreč zavesti oziroma zaposliti s temami, ki nimajo nobene resne zgodbe,« je zatrdil.

Tonin je napovedal, da bodo v poslanski skupini o »zlorabah slovenskih represivnih organov« in boju zoper opozicijo obvestili evropske institucije.