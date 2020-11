Tonin: Vsak koalicijski lok enkrat poči, če ga preveč napenjaš

Predsednik NSi Matej Tonin je članstvu zagotovil, da bo v politiki tudi v prihodnje iskal priložnosti za sodelovanje, ne za delitve. Opozicijo je pozval k sodelovanju, ne pa k »nespretnim poskusom« rušenja vlade, saj se mu ti ne zdijo »prav nič kul«. Premierja Janeza Janšo pa je opomnil, da »vsak koalicijski lok enkrat poči, če ga preveč napenjaš«.



Tonin je v današnjem nagovoru na digitalnem volilnem kongresu stranke pojasnil, da so se zaradi epidemije koronavirusa tokrat morali odreči privilegiju srečanja v živo. A opogumlja ga dejstvo, da jih družijo skupne krščansko-demokratske vrednote. »Krščanski demokrati verjamemo v svobodo, pravičnost, varnost in človekovo dostojanstvo. Na teh vrednotah gradimo vse naše delovanje,« je povedal. Okrcal opozicijo

Nova Slovenija je v vlado po njegovih besedah vstopila iz odgovornosti do ljudi in do domovine. »Prav nič kul se mi ne zdijo nespretni poskusi rušenja vlade v času največjih izzivov v času samostojne Slovenije«. V dneh, ko je Slovenija žal visoko na svetovnih lestvicah po številu smrtnih žrtev zaradi covida-19, se nekateri ukvarjajo s preštevanjem parlamentarnih glasov, je pripomnil.



Po njegovih besedah so vse moči in znanje NSi usmerjene v učinkovit spopad z epidemijo. »Opozicijo prosim, da nam pri tem pomaga, ne pa da spodkopava naše delo,« je dejal.



Za predsednika vlade Janeza Janšo pa je Tonin dejal, da je že dolga leta na politični sceni in zagotovo ve, da »vsak koalicijski lok enkrat poči, če ga preveč napenjaš«. Za državo bi bila po oceni prvaka NSi velika škoda, če bi se v kritičnih časih razletela vladna koalicija zaradi neposrečenega tvita ali pisma.



Po njegovih besedah je sicer predvsem pomembno, da bi zdravstveni sistem zmogel breme krize. »Trenutno je izrednega pomena, da združimo naše moči in zagotovimo dovolj postelj in predvsem dovolj zdravstvenega kadra,« je povedal.

Ozrl pa se je tudi na obdobje po epidemiji koronavirusa, ko bo treba opraviti resen premislek o tem, kakšen zdravstveni sistem si želimo. Epidemija bo čakalne vrste zagotovo podaljšala. »Parole o javnem zdravstvu ne bodo dovolj. Potrebujemo dostopno zdravstvo. Potrebujemo sistem, v katerem vsakdo, reven ali bogat, pride do zdravnika takoj, ko ga potrebuje,« je poudaril.

»Močnejša kot bo Nova Slovenija, bolj normalna in bolj evropska bo Slovenija«

Tonin, sicer obrambni minister, se je v nagovoru dotaknil tudi varnostne krize oz. terorističnih in drugih nasilnih dejanj v neposredni bližini Slovenije. V teh časih je zato po njegovih besedah treba poskrbeti za varnost in se odločno zoperstaviti vsem ekstremizmom.



»Slovenska vojska je garant naše varnosti in steber naše samostojnosti,« je poudaril in ponovno izrazil zadovoljstvo nad v petek sprejetim zakonom, ki predvideva okrepljeno financiranje vojaških naložb. Z njim nameravajo en odstotek državnega proračuna letno nameniti za okrepitev varnosti. »To nikakor ne more biti preveč,« je ocenil.



Predsednik NSi, ki je tudi edini kandidat za ponovitev dveletnega mandata na letošnjem volilnem kongresu, je izpostavil tudi nekatere bistvene dosežke drugih dveh ministrov iz vrst NSi. Minister za delo Janez Cigler Kralj je s koordinacijo priprave polovice protikoronskih svežnjev bo besedah Tonina ohranil več kot 300.000 delovnih mest, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je poskrbel za zgodovinsko največji infrastrukturni investicijski paket. Članstvo je ob tem Tonin pozval, naj ministrom posredujejo tudi svoje predloge.



Poudaril je še, da je NSi stranka dialoga, ki je zmožna sodelovati z vsem strankami, levo in desno. Kot je dejal, bo v slovenski politiki iskal priložnosti za sodelovanje, ne pa razlogov za prepir in nove delitve. »Močnejša kot bo Nova Slovenija, bolj normalna in bolj evropska bo Slovenija,« je še dodal.