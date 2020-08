Tonin: Videl sem preveč žalostnih zgodb

Na obrambnem in notranjem ministrstvu, v Slovenski vojski in policiji so si na delovnem sestanku zadali, da bodo za še učinkovitejši nadzor državne meje sodelovanje še izboljšali, so zapisali na Morsu. Med ukrepi so napovedali prenovo pravil delovanja vojske na meji in pripravo štirih stopenj angažiranja vojakov po 37. členu zakona o obrambi.Kot so navedli na spletnih straneh ministrstva za obrambo (Mors), so se na ministrstvu v torek na delovnem sestanku zbrali minister za obrambo, minister za notranje zadeve, načelnik Generalštaba Slovenske vojskein v. d. generalnega direktorja policije. Pregledali so sodelovanje med Slovensko vojsko in policijo pri nadzoru državne meje in dosedanje sodelovanje ocenili kot zelo dobro.Obenem so napovedali, da bodo sodelovanje v prid še učinkovitejšemu nadzoru državne meje še izboljšali, ukrepe za izboljšanje delovanja Slovenske vojske pri pomoči policiji pa bo Mors izvedel v treh korakih.Prenovili in izboljšali bodo pravila delovanja Slovenske vojske pri nadzoru meje, da bodo ta še jasnejša in natančnejša. Večino svojih usposabljanj bo Slovenska vojska v prihodnje izvajala na območjih ob meji, da bodo tako še okrepili prisotnost vojske na terenu. Prav tako pa bo Slovenska vojska pripravilapo 37. členu zakona o obrambi: zelena stopnja pomeni aktivacijo 150 vojakov, rumena 400, oranžna 800, rdeča stopnja pa aktivacijo 2000 vojakov, so pojasnili na Morsu.Omenjeni zakonski člen sicer govori o nalogah Slovenske vojske in med drugim določa, da lahko vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, pri opravljanju teh nalog pa pripadniki Slovenske vojske nimajo policijskih pooblastil.