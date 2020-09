Tonin: To bi našo državo ohromilo in jo za 14 dni odrezalo od sveta

Minister za obrambne zadeve Matej Tonin je v Studiu City pojasnjeval, zakaj mora Slovenija v naslednjih letih nakupiti vojaško opremo v vrednosti 780 milijonov evrov. Medtem ko je opozoril, da Slovenija potrebuje oklepnike in letala predvsem za vzdrževanje miru izven meja Slovenije na mirovnih misijah po Balkanu, »kar je Sloveniji v strateškem interesu«, pa je dal vedeti, da za obrambo Slovenije tovrstna vojaška oprema ne bo dovolj, saj da so današnje vojne popolnoma drugačne od preteklih.



»Danes za zmagati vojno ne potrebuješ letalonosilke, tankov, letal. Danes ti učinkovit kibernetski napad ohromi državo in jo za 14 dni odreže od vsega sveta,« je povedal Tonin in pojasnil, da je oprema, ki jo namerava kupiti vlada mišljena, »da naši vojaki zagotavljajo mir. Imamo 5 odstotkov vojakov izven meja, od tega 77 odstotkov na Balkanu, kar pa je v našem strateškem interesu, da je tam mir in da stvari funkcionirajo«.



Z vprašanjem, koliko resno se je je Slovenija lotila nalog za kibernetsko zaščito Slovenije, smo se obrnili na obrambno ministrstvo. Kot so dejali, bo nekaj denarja za to namenjeno iz potrjenega zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko. »V zadnjem obdobju – tudi s pomočjo zaveznikov – močno krepimo kibernetsko obrambo. Razvijamo tudi t.i. »cyber range« – izjemno sofisticiran sistem, ki omogoča, da organizacije svoje informacijske sisteme preslikajo v to orodje in na njem varno preizkušajo vzdržljivost in odpornost svojega informacijskega in poslovnega sistema,« so odgovorili.



Za informacijsko varnost sicer skrbi Uprava RS za informacijsko varnost znotraj , ki deluje znotraj ministrstva za javno upravo.