Tonin se je poslovil: Janša je bil moja "najbolj izpostavljena in poudarjena napaka"

Kongres NSi, na katerem se je zbralo 337 delegatov, čaka odločitev o novem vodstvu. Še pred predstavitvijo kandidatov Jerneja Vrtovca in Antona Hareja, je ob slovesu s čela NSi zbrane nagovoril aktualni predsednik Matej Tonin. Ozrl se je na čas v vrhu NSi, ob tem pa poudaril, da se umika, ker ne želi biti ovira pri nastanku desnosredinske vlade.

Tonin se je na kongresu poslovil z vrha NSi in povzel sedem let svojega predsedovanja. Članstvu se je zahvalil za zaupanje, priznal pa, da cilja desetih poslanskih mandatov ni dosegel, predvsem zaradi napak v kampanji 2018.

Kot največjo napako zadnjega mandata je izpostavil napoved, da ne bo podprl Janeza Janše za predsednika vlade. Po njegovih besedah je šlo za poskus sprožiti procese prenove desnice, ki pa niso bili razumljeni. Dodal je, da ne želi biti ovira pri oblikovanju morebitne desnosredinske vlade.

Prepričan je, da je NSi danes finančno in politično stabilna, čeprav se sooča z očitki o stagnaciji. Delegati kongresa izbirajo nove organe stranke, dogodek pa zaznamuje tudi 25-letnica NSi.

Ljudmila Novak je podprla Vrtovca za novega predsednika in poudarila, da mora biti stranka svobodna pri izbiri koalicij. Tudi Janez Cigler Kralj je opozoril, da se NSi ne sme zapirati, ampak se na volitve odpravi s svojo listo in nato poiskati partnerje.

Kongres so v video nagovoru pozdravili tudi predstavniki Evropske ljudske stranke.

