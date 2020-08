Tonin s ponesrečeno izjavo razburil Luko Mesca

V tednu, ki se približuje koncu, je nemalo prahu dvignila napoved Levice, da bi Slovenci lahko na referendumu odločali o vprašanju vojaških investicij, za kar želi vladav šestih letih nameniti 780 milijonov evrov. V Levici so prepričani, da Slovenija ni niti najmanj vojaško ogrožena in nima razloga za večanje sredstev za vojsko, ampak je ogrožena zdravstveno, gospodarsko in razvojno.Obrambni ministerse je ob napovedi predsednika Leviceo možnosti, da bo o tem vprašanju denarja za SV odločalo ljudstvo na referendumu, odzval z za mnoge ponesrečeno izjavo, ko je izpostavil reševanje novorojenčke, saj da to ni primarna naloga slovenske vojske. »Referendum pomeni, da bomo končno razpravljali o tem, ali sploh želimo imeti slovensko vojsko, ki bo z načrtovanimi investicijami med drugim zagotavljala tudi prevoze novorojenčkov in poškodovanih v gorah.«Pod Toninovo objavo so se zvrstili komentarji sledilcev (nelektorirano):»Nihče ne kupuje vojaških helikopterjev in potem prevaža dojenčke in poškodovance v bolnice.«Sklicevat se na novorojenčke je res najmanj neokusno, pa saj ni nihče proti temu, da se za vojsko nameni določena vsota denarja, seveda se naj nabavijo helikopterji, pa oblačila za vojake, reševalna oprema, ne pa neka prestižna bojna oprema.«Kako osladno patetično. Že to, da da z bojnimi helikopterji opravljamo reševanje v gorah in prevažamo novorojenčke, je nekaj sistemsko hudo narobe.«»Vojska bi morala raziskovati najnovejšo problematiko kibernetske varnosti, svoje ugotovitve in rešitve pa bi morala ponuditi tudi državnim ustanovam, državljanom.«»Zakaj pa bi vojska prevažala novorojenčke in poškodovane. Ne more država drugače poskrbeti za te skupine. Vojska pa naj bo vojska. Če že hočemo vojsko.«Medtem ko je Tonin prepričan, da je posvetovalni referendum o investicijah v SV brezpredmeten, nesmiseln in drag, pa je Mesec objavil celotni seznam vojaške opreme, ki ga namerava vlada kupiti v obdobju 2021–2016. Vlada predvideva 780 milijonov evrov dodatnih sredstev za vojaške investicije, od tega večino za nabave oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan pa je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.Kaj od vsega naštetega je smiselno nabaviti in kakšna bosta celotna prenova in posodobitev opreme SV, bo znano v prihodnjih mesecih.