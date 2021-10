Tonin pričakuje od Janše opravičilo, Počivalška skrbi ugled

Podpredsednik vlade in predsednik NSi Matej Tonin je danes tvit premierja Janeza Janše o evropskih poslancih označil za neprimernega in nepotrebnega. Od Janše pričakuje, da se bo prizadetim za svoje besede opravičil, je zapisal na twitterju. Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je pred tem opozoril, da določene izjave lahko škodijo ugledu Slovenije.

»Pričakujem, da se bo predsednik vlade prizadetim za svoje besede opravičil. Če želimo ohraniti EU, mora ta temeljiti na medsebojnem spoštovanju in kulturi dialoga. Škoda bi bilo na tak način zapraviti ugled Slovenije,« je tvitnil obrambni minister.

Spomnil je še, da slovensko predsedovanje Svetu EU, ki ga je označil za uspešnega, prehaja v sklepno fazo. »Pred nami je zahtevna končnica, zato moramo z državami in institucijami graditi zavezništva in spoštljive odnose. Nedavni dogodki nas od tega oddaljujejo, kar za zunanjepolitični položaj Slovenije ni dobro,« je dodal.

Na Janševe izjave se je posredno kritično odzval tudi podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo Počivalšek. »Vsi v politiki se moramo zavedati odmeva naših izjav ne glede na to, ali te damo pred mikrofoni in objektivi ali prek družbenih omrežij. Določenih izjav enostavno ne razumem, zanje ne vidim potrebe, jih ne podpiram in se mi zdijo škodljive za ugled naše države,« je zapisal na twitterju.

Janša je v četrtek s svojimi tviti razburil številne evropske politike. V enem od njih je več evropskih poslancev označil za »lutke Sorosa v Evropskem parlamentu«. Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli ga je pozval, naj preneha napadati evroposlance, nizozemski premier Mark Rutte pa je celo protestiral pri slovenski veleposlanici.