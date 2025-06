Tonin prepričan: konec Golobove vlade se nezadržno približuje, Janševemu Mahniču ni nič jasno

Šef Nove Slovenije Matej Tonin Slovencem sporoča, da naj vztrajajo in ne obupajo. Na tradicionalnem taboru in družinskem dnevu NSi pred dnevi v Vitanju je izrekel vrsto kritik glede delovanja vlade Roberta Goloba.

V NSi so po njegovih besedah »siti novih obrazov, ki na avtopilotu uničujejo Slovenijo že desetletje«. »Dovolj je tega. Hkrati pa želimo tudi jasno povedati vsem na desni strani, da je trmasto vztrajanje zgolj na enih in istih obrazih tudi lahko kontraproduktivno, ker nas že desetletja pošilja v opozicijo,« je dejal.

Matej Tonin FOTO: Voranc Vogel

»Konec Golobove vlade se nezadržno približuje. Prišla bo drugačna vlada, v kateri bo delo vrednota, varnost prioriteta in skrb za ohranjanje naših vrednot svetinja,« je tako zapisal na omrežju X.

Janševemu Mahniču ni nič jasno

A Toninovo prepričanje je vznemirilo poslanca SDS Žana Mahniča. Tako se sprašuje kakšni drugačni vladi govori šef NSi. »Javno je rekel, da z Janezom Janšo NSi ne gre v koalicijo, očitno tudi z Golobom ne. Kakšna drugačna vlada torej?«

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

No prvak SDS Janez Janša pa je pred dnevi ocenil, da politična dinamika leto pred volitvami, ki jo zaznamujejo povezovanje na obeh polih in ugibanja o aktivaciji Vladimirja Prebiliča, ni presenetljiva. Kot je dejal, je znano, kakšni so bili doslej izkupički. »Velikokrat iz tega kaj veliko ni bilo,« je izpostavil in pristavil, da pa je »upanje dovoljeno vsakomur«.