Tonin po pritiskih vodstva SDS zdaj naredil tole, kolegici Romani pa namenil te besede

Vodja NSi in evropski poslanec Matej Tonin je oblikoval svojo nacionalno delegacijo znotraj politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). Kot razlog v njegovi pisarni navajajo, da so se pojavili pritiski s strani SDS, ki so privedli v razrešitev Tonina z mesta zakladnika delegacije.

Matej Tonin Romani Tomc Kolegica Romana Tomc je že toliko mandatov poslanka, da natančno ve, da v Evropskem parlamentu dobiš točno toliko mest, kolikor je težka delegacija. Tudi na moj račun je Romana oziroma slovenska delegacija dobila več. Presenetile so me ambicije Romane Tomc, da potem, ko je postala podpredsednica EPP, vodenje slovenske delegacije ni prepustila kakšnemu svojemu kolegu, s čimer bi imela Slovenija v biroju dva člana, ampak je obe poziciji zasedala sama. Hrvaška je na primer ravnala bolj preudarno. V biroju imajo dve osebi. Imajo podpredsednico in vodjo delegacije. Z mojim imenovanjem za vodjo delegacije kolegi v SDS niso nič izgubili, je pa pridobila Slovenija. Hkrati pa se bo tudi izboljšala informiranost preostalih poslancev.

V pisarni evropskega poslanca so za STA pojasnili, da je bilo sprva sodelovanje v skupni delegaciji konstruktivno, odgovornosti pa so bile pravično razdeljene.

»Vendar pa so se kmalu pojavili pritiski s strani vodstva SDS, kar je privedlo do razrešitve poslanca Tonina z mesta zakladnika delegacije, kjer je bil zadolžen za potrjevanje računov o dejavnostih poslancev. Ob tem so sledili tudi javni napadi nekaterih kolegov iz delegacije na njegovo delo, kar je dodatno zaostrilo odnose znotraj skupine,« so zapisali.

Oblikovanje samostojne delegacije tako označujejo kot pričakovani razplet. Ob tem dodajo, da ima Slovenija prvič dve delegaciji v okviru EPP, kar prinaša novo dinamiko v zastopanju slovenskih interesov na evropski ravni.