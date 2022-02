Tonin obtožil Levico, da nagaja, očita ji tudi zlorabo instituta referenduma

Stranka Levica je danes začela zbirati podpise za začetek zakonodajnega referenduma o zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ki bi omogočil nakup osemkolesnih oklepnikov tipa boxer. Obrambni minister Matej Tonin je pobudo označil za nagajanje in v nasprotju z ustavo.

Zakon o ratifikaciji sporazuma z organizacijo OCCAR je sicer državni zbor potrdil v sredo. Levica ga je skušala preprečiti že decembra s pobudo za razpis posvetovalnega referenduma, ki pa jo je DZ prejšnji teden zavrnil. Pobudi se niso pridružile niti ostale stranke koalicije KUL, predvsem iz razloga, ker ne bi bil obvezujoč za vlado.

Začetek kampanje za zbiranje 2500 podpisov

Zdaj skušajo nabavo boxerjev v Levici preprečiti s pobudo za razpis zakonodajnega referenduma, s katerim bi volivci zavrnili po njihovem mnenju škodljiv zakon. Danes so napovedali začetek kampanje za zbiranje 2500 podpisov.

Sporazum z OCCAR bo namreč omogočil vladne načrte za nakup 45 oklepnikov tipa boxer. Cena uradno še ni znana, je pa za opozicijo močno sporna predvsem cena. Cena projekta je namreč 412 milijonov evrov, v zadnjih petih letih, ko se je vlada - tedaj še pod vodstvom Mira Cerarja - začela pogovarjati o nakupu, pa se je praktično podvojila s tedanjih 207 milijonov evrov za 56 oklepnikov.

Na obrambnem ministrstvu sicer pojasnjujejo, da je projekt nabave boxerjev res ocenjen na 412 milijonov evrov, a za 53 vozil in ustrezno podporo za njihovo vzdrževanje, logistično podporo in usposabljanje, medtem ko bi morala biti cena za načrtovanih 45 vozil ustrezno nižja.

Poudarjajo tudi, da so vozila nujna za vzpostavitev srednje bataljonske skupine Slovenske vojske, ki jo Slovenija v zavezništvu obljublja že leta.

Gre za potreben ali nepotreben nakup orožja?

A v Levici menijo, da gre ne le za predrag, ampak tudi za nepotreben nakup orožja v času, ko bi država sredstva lahko namenila za druge, pomembnejše stvari. Želijo, da se ljudstvo »opredeli, ali naj se denar nameni financiranju nepotrebnih orožarskih poslov ali investicijam v zdravstvo, stanovanja in razvoj«.

Za ta denar bi lahko zgradili kar 4000 javnih najemnih stanovanj, toda namesto tega jih bomo vrgli v orožarski posel, od katerega država ne bo imela nič,« je ob napovedi akcije zbiranja podpisov dejal koordinator Levice Luka Mesec.

Minister za obrambo Tonin je pobudo Levice označil za nagajanje. Dejal je, da v skladu z 90. členom ustave »referendumi v zvezi z ratifikacijami mednarodnih pogodb niso dovoljeni« in pri tem izrazil pričakovanje, da bo to hitro ugotovilo tudi ustavno sodišče. Vlada je že pripravila pobudo in jo bo vložila takoj, ko bo Levica formalno vložila svojo pobudo, je napovedal.

»Bi rekel, da Levica ne razočara pri tem, kako poskuša demontirati Slovensko vojsko,« je glede pobude Levice še dejal minister. »Gre za evidentno zlorabo inštituta referenduma,« je še poudaril na novinarski konferenci v Ljubljani.

Prepričan je, da pobuda, ki je namenjena preprečitvi ratifikacije sporazuma z OCCAR, ne bo uspela. »Ta mednarodna pogodba bo ratificirana še v tem mandatu, zato ker si slovenski vojaki resnično zaslužijo najboljše, kar je na trgu dosegljivo,« je poudaril minister. »Gre za zagotavljanje njihove varnosti in kredibilnosti Slovenije v zvezi Nato in širše v mednarodni skupnosti,« je dodal.

Tonin: Kupujemo najnujneše, 45 vozil

Poudaril je, da so se nabave oklepnikov lotili »maksimalno racionalno«. »Nismo nič več načrtovali 130 in več vozil, tako kot vlade pred nami, ampak dejansko kupujemo tisto najnujnejše, to pa je 45 vozil,« je dejal.

Informacije Levice glede vrednosti nabave osemkolesnikov boxer je označil za »absolutno netočne podatke«. Kot je napovedal, bodo šele po ratifikaciji sporazuma dobili prvo ponudbo OCCAR, kar bo »štartna pozicija« za začetek pogajanj. Si pa sam želi, da bi do podpisa pogodbe z OCCAR prišlo »še pred aprilom«, torej še v mandatu te vlade.

Vozila boxer je označil za »najboljše, kar trg trenutno ponuja«. »To si slovenski vojaki tudi zaslužijo zaradi njihove varnosti in zato, ker to opremo kupujemo za nadaljnjih 20, 30 let. Zato si ne moremo privoščiti, da bi kupovali 10, 15 let staro opremo,« je dejal. Spomnil je, da imajo ta vozila tudi v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Španiji.