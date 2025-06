Tonin objavil šokantne posnetke in obtožil slovenske gejevske aktiviste (VIDEO)

Sobotne Parade ponosa, ki jo je v Mariboru organiziral Mladinski kulturni center (MKC) Maribor, se je po navedbah centra udeležilo okoli 350 ljudi. Pozvali so k strpnejši, bolj vključujoči in srčni družbi. Dogodek je potekal mirno, se je pa ob robu prizorišča zbrala skupina protestnikov na protishodu, so sporočili. Poročali smo tudi o incidentu, ki se je minuli vikend zgodil v Ljubljani, ko so neznanci poškodovali tablo v Parku Ade Škerl in Sonje Plaskan.

No, danes pa se je oglasil šef Nove Slovenije (NSi) Matej Tonin in objavil posnetek vandalizma. Pravi, da so neznanci porisali fasado na poslopju sedeža stranke: »Zadnji aktivisti so se z nedeljske parade v Ljubljano vrnili šele danes ponoči. Kot veleva tradicija v tednu pred ljubljansko parado ponosa porišejo fasado Nove Slovenije - tudi letos ni nič drugače. Izkaz strpnosti in spoštovanja različnosti slovenskih progresivcev«.