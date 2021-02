Tonin o Janši: Strasten je, verjetno se ne bo spremenil

»Tudi novinarji ne smejo biti presenečeni nad kritiko«

Urška o moževem tvitanju

Pred časom je Janševa žena Urška Bačovnik Janša v oddaji Intervju na RTV Slovenija prav tako odgovarjala na vprašanja o moževih tvitih. Odgovorila je, da doma za mizo, ko je zbrana družina, ne dovoli uporabe mobilnega telefona.

Matej Tonin, prvak NSi in obrambni minister, je pred časom priznal, da je predsednika vlade Janeza Janšo pozval, naj se za nekaj časa odpove svojemu priljubljenemu početju - tvitanju. Zaradi tvita, v katerem je odgovoril novinarki bruseljskega spletnega portala Politico, se je Janša ponovno znašel pod plazom kritik.»Zdravko (Počivalšek, op. a.) lahko potrdi, da sem ga lepo prosil, če lahko za en mesec odloži Twitter, zaradi tega, ker bo s tem iz rok vzel vse napade, stvari, ki jih počne opozicija. Vsi ti njegovi tviti se zelo velikokrat zlorabljajo, napadajo, ta vlada bo lahko veliko bolj mirno delala, če za en mesec odloži Twitter. Rekel je, da bo težko, ampak da bo poskusil,« je v začetku decembra Tonin v oddaji Tarča na TV Slovenija povedal, da si želi, da bi Janša z vsaj začasnim prenehanjem tvitanja nehal prilivati olja na ogenj v že tako razgretem (političnem in epidemiološkem) slovenskem prostoru.Če se je nekaj časa zdelo, da je Janša podpredsednika vlade uslišal, pa je ta prošnja v zadnjih dneh le še oddaljen spomin. Janša se je ne le znašel pod plazom kritik, češ da napada tuje novinarje, ampak je z napačno uporabo angleške besede (namesto lying (laganje) je napisal leying (ležanje) požel še posmeh. Tonin je vsebino Janševih tvitov danes komentiral z besedami, da tako kot politiki tudi novinarji ne bi smeli biti presenečeni nad kritiko. »Tako politiki kot novinarji smo neke vrste javne osebnosti, katerih delo je vsem na razpolago, vsem vidno. In seveda ocene o našem in vašem delu so lahko različne,« je dejal.»Tako kot politiki prenašamo vse kritične besede in vse stvari, ki sodijo k poklicu, tako najverjetneje tudi novinarji ne bi smeli biti presenečeni, če kdo izreče kakšno kritično besedo na vaše prispevke oziroma na vaše pisanje,« je Tonin odgovoril na vprašanje, kako komentira vsebino Janševih tvitov. »Predsednik vlade je strasten tviteraš. Če bi kakšen tvit manj napisal, bi imeli najverjetneje tudi kakšno fronto manj. Ampak takšen je in najverjetneje se ne bo spremenil,« je še dejal Tonin. Dodal je tudi, da imata s predsednikom vlade različen stil tvitanja in da vsak sprejema odgovornost za svoje besede.