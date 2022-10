Tonin oporoda Janše? Tako odgovarja šef NSi

V oddaji Ena na Ena je pri Urošu Slaku tokrat gostoval prvak NSi Matej Tonin. Meddrugim je ostro zanikal, da bi bila njegova stranka oporoda Janeza Janše. Ob tem je zanikal očitke, da so v senci SDS. A hkrati je razkril, da so bili pogovori z Janšo, ko so bili skupaj v koaliciji, zelo trdi.

»Velikokrat so drugi ministri molčali, sam pa sem imel zelo ostre spopade z Janšo glede nekaterih vsebinskih stvari,« je razložil Tonin. S tem pa niso šli v javnost ker: »Kar si imamo za povedati, si povejmo v slačilnici, na igrišču pa poskušajmo igrati čim bolj enotno, saj le na takšen način bo ekipa zadevala gole,«.

Tonin je odgovoril tudi na vprašanje kakšen politik je Janša in kakšen Luka Mesec.

»Mesec in Janša sta po svoje zanimiva politika,« pravi Tonin. Pri prvem da spoštuje njegovo učinkovitost, saj rešitev išče tudi takrat, ko so ovire visoke. Po drugi strani pa Tonin Janše ne razume pri aktivnostih na twitterju.

Matej Tonin in Janez Janša. FOTO: Zaslonski Posnetek

Glede Mesca in stranke Levica pa je Tonin ocenil, da Levica vodi tako gospodarsko kot obrambno politiko vlade. In dodal, da ima Mesec precej lažjo nalogo kot jo je imel sam, saj ima precej nevešče, neizkušene koalicijske partnerje, medtem ko je on imel zelo izkušene.