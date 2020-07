Toni iz Lendave prvi promotor kraljevega mesta

Ljubezen Lendavčana in zgodovinskega Nina se je začela že pred več kot 50 leti. Takrat je bilo še prvinsko in divje. Danes Anton dopustuje bolj umirjeno, v apartmaju. FOTO: Zadarski list

Ninski Slovenec

1961. leta je prvič obiskal Nin.

Želi si, da bi čez 10 let praznoval tudi svoj petdeseti zaporedni prihod v Ždrijac.

Nin je obmorski biser nedaleč od Zadra. Ponaša se z bogato zgodovino. Nasproti slovite peščene Kraljičine plaže je še ena takšna, imenuje se Ždrijac. Ker ima nenavadno obliko peščenega rta, vzbuja vtis, kot da objema in skriva staro mestno jedro starodavnega Nina. Ždrijac z bližnjo okolico pa je tudi predel, v katerega se je že davno zaljubil LendavčanAntona tam že vsi poznajo, zanje je kar. Nin je prvič obiskal že leta 1961: »Takrat je bilo še vse neurejeno in zapuščeno. Zelo malo ljudi je živelo tu. V sosednjih Zukvah, ki so danes lepo turistično naselje, ni bilo ničesar, pravzaprav je osamljeno stala samo cerkev sv. Jakova,« je razpredal Anton. Tako divje in prvinsko se mu je vse skupaj zdelo, da je čez sedem let spet obiskal te konce.Sprva je obvezno kampiral, šele zadnjih nekaj let letuje v apartmaju. Medtem je tudi Ždrijac postal urbanizirana oaza vikendov in turističnih apartmajev, a ga to ne moti. »Vselej mi je bilo všeč, da smo lahko kampirali tik ob morju. Tako sem se zaljubil v te kraje, da vse od leta 1980 ne zamudim prav nobene priložnosti, da ne bi vsaj za nekaj dni dopustoval tukaj. Ne nazadnje se je dolgo zdelo, kot da samo Lendavčani letujemo tu, toliko nas je bilo.«Že 40 let, brez izjeme, prihaja Anton Kiraly poleti v Nin. Dolgo ga je imelo, da bi si tam zgradil tudi lasten vikend, pa so vsi načrti zaradi vojne na Hrvaškem splavali po vodi. Kar ga še zdaleč ni odvrnilo, da ne bi šel tja vsakič, še več, želi si, da bi čez 10 let praznoval tudi svoj petdeseti zaporedni prihod v Ždrijac.Domačini ga imajo že za pravega ninskega Slovenca. Toda tega, kar se je inženirju po izobrazbi, ki je bil 23 let tudi lastnik lendavske avtošole, zgodilo pred dnevi, še sam ni čisto verjel. Onidan so ga na njegovo veliko presenečenje namreč povabili v mestno hišo. In ko je ljubiteljski vinogradnik na tradicionalnem in vsakoletnem oddihu vstopil v občinske prostore, ga je pričakala prava občinska slovesnost. Županin direktorica Turistične zveze Ninsta Antonu, ob obveznih in malce daljših govorih, poklonila še občinsko priznanje, zahvalo za neverjetnih 40 let zvestobe.»Turisti, kakršen je gospod Kiraly,« je dejal župan Ćurko, »ki leto za letom negujejo povezanost z najstarejšim hrvaškim kraljevim krajem, so obenem tudi najboljši promotorji turistične destinacije Nin.« Še v tistem hipu so Kiralyju nadeli laskav in sila odgovoren naziv – promotor kraljevega mesta Nin tako v Lendavi kot tudi na splošno v Sloveniji.