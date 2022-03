Tone Vogrinec o obtožbah, da je spolno napadel Matejo Svet: Na bruhanje mi gre ...

Tone Vogrinec, tvorec slovenskega tekmovalnega alpskega smučanja, je gostoval v oddaji Ena na ena. Kot je dejal, lahko pri svojih 80 letih vsem pogleda v oči, tudi Mateji Svet. »Absolutno, imam povsem čisto vest. Slovenci smo oziroma so znani po tem, da povsod iščejo konflikte in neka ozadja, ki jih v tem primeru ni bilo.«

Vogrinec zagotavlja, da Svetova pri 22 letih ni končala kariere zaradi nesoglasij glede sponzorjev. »Govorice o fizičnem maltretiranju ... to je totalno brez zveze.« Zanikal je tudi očitke o spolnih napadih. »Na bruhanje mi gre, ko še danes to poslušam, po tolikih letih. Mateja se je po mojem mnenju enostavno naveličala tega trdega smučarskega življenja. Želel bi si, da bi enkrat ona (ali pa nekdo, ki je takrat bil ob njej) povedala, kaj je bil glavni razlog. Mene je v tistem obdobju zelo zmotil intervju v Mladini, kjer so v dveh nadaljevanjih pisali toliko neresnic, da sem enostavno moral iti v tožbo in jo tudi dobil.«

Skoraj ga je kap, ko mu je povedala, da bo nehala

Na vprašanje, kaj bi danes povedal Svetovi, če bi jo srečal, je Vogrinec dejal: »Podobno, kar sva se zdaj midva pogovarjala. Da ni nobenega razloga, da bi jaz vplival na to (na konec njene kariere op. p.). Kot je dejal, jo je takrat v prostorih smučarske zveze na Parmovi kar nekaj časa prepričeval, naj skuša nadaljevati, saj da bi bila velika škoda, da ne bi svojega izrednega smučarskega znanja še nadgradila. Razkril je tudi, kako mu je sporočila novico, da bo zaključila smučarsko kariero. »Prišla je v prostore na Parmovi in rekla: 'Tone, jaz bom nehala.' Mene je skoraj kap.«