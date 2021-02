Tomićeva: Sovražila sem igralke, ki so vloge plačevale z lastnimi telesi

Po razkritju Mie Skrbinac, da je bila spolno nadlegovana med študijem igre, se je v Sloveniji sprožil plaz. Zdaj se je oglasila igralka, sicer poslanka v državnem zboru, ki je na facebooku iskreno opisala, kaj se je dogajalo njej kot igralki, in zakaj je zapustila ta poklic (nelektorirano):»Samo ja, pomeni ja.« Pravi, da se je dolgo pripravljala na ta zapis zaradi več razlogov. Med drugim, ker storilca pozna. »Se spomnim, kako je trpel, ko je kot mlad igralec moral igrati negativca. Toda, vsaka vloga nam očitno pusti nekaj svojega, nekaj, kar se nam naloži v kostni mozeg, ali DNK, kdo bi vedel?«Zakaj pa je zapustila poklic, ki ga je oboževala?. »Povedala bom zdaj. Dva mandata umetniškega vodje, ki te slučajno ne mara, trajata 10 let in to je v življenju igralke lahko cela kariera. Ko sem po močno skrajšanem porodniškem dopustu prišla nazaj v matično gledališče, so me čakale samo stataže. Umetniškemu vodji sem se najavila na pogovor z vprašanjem, zakaj sem degradirana iz nosilke repertoarja na statistko in odgovor se je glasil tako: " Ti si sicer izvrstna igralka, imaš celo nagrade, a to ni dovolj. Režiserju moraš kdaj napisati kakšno pisemce, ali pa ga povabiti na kakšno romantično večerjo....ampak, ti si zdaj žena in mati, torej te to ne zanima in se ne pritožuj!" Sovražila sem igralke, ki so vloge plačevale z lastnimi telesi ! Ko je to storila ena v generaciji, se je to isto pričakovalo od vseh!! Če bi se hotela prostituirati, ne bi šla študirati na akademijo, kamor je že v štartu težko priti.«Tomićeva je pozvala ljudi, naj prispevajo podpis za spremembo zakonodaje in način obravnave spolnega nasilja v naši državi.