Tomićeva se počuti diskriminirano, oglasil se je tudi Janša

Za pojasnila smo prosili tudi RTV Slovenija. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

V sinočnji oddaji Tarča so razpravljali o interpelaciji, ustanovitvi demografskega sklada in drugih aktualnih političnih zadevah. Ustvarjalci oddaje so k sodelovanju povabili predsednike ali vidne predstavnike parlamentarnih strank. Toda gledalci so kmalu ugotovili, da v studiu niin. Voditeljicaje pojasnila, da se vabilu nista odzvala.Manjkal pa je tudi predstavnik parlamentarne stranke Levica, ki jih, kot kaže, niso niti povabili. Na to odločitev se je odzvala tudi, ki je na facebooku zapisala, da se ob tem ne počutijo dobro (nelektorirano). »Janša in Počivalšek sta se menda opravičila, Levice niso niti povabili. Sprašujem se, če gre za samocenzuro? Toliko časa jih desnica napada, da je RTVSlo levo usmerjena, da se preventivno Levici izognejo v velikem loku. Škoda. Počutimo se diskriminirane.«Na twitterju pa se je oglasil tudi Janša. SDS je očitno želel, da bi stranko v oddaji zastopal, a naj bi to ustvarjalci oddaje zavrnili.