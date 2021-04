Tomaž Gorec išče kandidate za resničnostni šov

Za velikonočne praznike je na Krku obiskal porušen hotel Haludovo. Videozapis ima 200.000 ogledov.

Začeli bodo po Sloveniji

Potovanja ga bogatijo.

Tomaž, ki je covid-19 že prebolel, se je pred dnevi vrnil iz Egipta: »Dežela me je navdušila, obiskal sem piramide, tudi Rdečo in Zlomljeno, ki sta malce naprej v Gizi. Me je pa ob vrnitvi v hotel pričakalo sporočilo slovenske ambasade, ki je opazila, da sem čez dan objavil fotografijo z ulic. Potem se mi je javila še Mateja Prevolšek, slovenska veleposlanica v Egiptu. Bila je zelo prijazna in skrbna, pojasnila mi je, da se take fotografije, kot sem jih posnel, lahko okarakterizirajo kot fotografiranje revščine. Prosila me je, da se v dneh, ko bom v Egiptu, vsak dan javim, da bo vedela, kje me iskati, če me slučajno zaradi teh fotografij zaprejo.«

je med tistimi, ki jih pozorno spremljajo številni na facebooku, instagramu in youtubu. Podjetnik, bloger in popotnik iz Trebnjega navdušuje s svojimi preprostimi, pragmatičnimi in zanimivimi javljanji s potovanj, naj si bo po Sloveniji ali tujini.»Moja potovanja so bistveno drugačna. Predvsem niso ekstremno draga. Nazadnje sem bival v izredno lepih hotelih v Egiptu, morda bi kdo mislil, da sem dal po 100 evrov ali več na noč, pa sem spal in še dobil zajtrk za 12–18 evrov. Za 14 dni v Egiptu, vključno z vsemi potnimi stroški, sem zapravil med 800 in 900 evri. Potujem, ker hočem videti veliko stvari. Kdor bo šel z mano, bo doživel veliko,« pove Tomaž in doda, da s prijateljico in nekdanjo sodelavkopripravlja resničnostni šov.»Bi želeli iti na nepozabna potovanja po svetu popolnoma brezplačno in doživeti nepozabno življenjsko izkušnjo, ki si jo boste za vedno zapomnili? Polnoletni se lahko prijavite na prvi slovenski resničnostni šov na temo potovanja. Prijava vam bo omogočila, da popolnoma brezplačno potujete z znanim blogerjem, popotnikom in podjetnikom Tomažem Gorcem, če boste prišli v ožji izbor dvajsetih kandidatov. Zmagovalec resničnostnega šova bo za nagrado šel s Tomažem popolnoma brezplačno na tri- do štiritedensko potovanje po ZDA,« so Tomaž, Tjaša in ekipa predstavili novost v Sloveniji.»Sam večkrat vzamem koga s sabo, pa sem prišel na idejo, da bi naredil tak šov. Moči sem združil z nekdanjo sodelavko Tjašo,« nadaljuje Tomaž. »Tjaša bo skrbela za to, da bo projekt tekel, kot je treba. Ona bo tudi tista, ki bo dajala posebne naloge, za katere tudi jaz ne bom vedel. Morda bo kdo od udeležencev dobil nalogo, da me spravi iz tira, pa bo potem lahko napredoval.» In kaj ga spravi iz tira? »Najhuje je takrat, ko si določiš plan za drugi dan, pa te začne oseba, ki je s tabo na potovanju, prijazno spraševati, ali še velja dogovor. Na lep način ti hoče povedati, da se ji ne da ali da ji je vroče, da je utrujena. Zame je dogovor dogovor. Če sem si vzel dan za to, potem ga bom izkoristil, razen če mi to prepreči višja sila,« pove Gorec, ki je v preteklosti večinoma potoval v družbi, zdaj mu je pogodu tudi, če je sam.»Prej si tega nisem predstavljal. Nekateri pravijo, da ne bi nikoli šli sami na pot, da bi jim bilo dolgčas. Meni pa danes paše, pa tudi od dolgčasa ne bi umrl, saj je toliko za videti in obiskati,« navrže Tomaž, ki ima srečo, da praviloma s sabo vzame osebe, ki so z njim kompatibilne.Med prijavljenimi kandidati jih bodo izbrali 20, sledila bodo prva sita, pričakovati pa je, da bodo prva tekmovanja potekala v Sloveniji. »To bodo enodnevni izleti, kjer se bo delala prva selekcija, na pot pa bom šel s tremi kandidati, z nami pa še Tjaša in snemalec. Potem se bo število manjšalo. Vem, da se svet v enem mesecu še ne bo odprl,« doda Tomaž. Vsak od udeležencev, ki bo sodeloval, bo v slogu drugih resničnostnih šovov vsak večer svoje misli zlil v iskren video, ki jih bodo objavljali na youtubu, facebooku, instagramu in tiktoku pa tudi na spletni strani Lepote Slovenije.»Vem, da med njimi ne bodo le taki, ki jim bo moj način tekmovanja pogodu,« se nasmehne Tomaž, ki si želi, da bi po 15. maju začeli akcijo.