Tomato Košir na Ljubljanskem gradu s posebno razstavo

V Palaciju Ljubljanskega gradu bodo danes ob 19. uri odprli razstavo Vizualni komentar Tomata Koširja, oblikovalca vidnih sporočil. Delo avtorja bo predstavila kustosinja razstave dr. Kaja Širok. »Opus obsega grafične in tipografske rešitve, celostne vizualne podobe organizacij in produktov, publikacije, knjižne zbirke, plakate, avtorske črkovne vrste ter vizualne komentarje na naslovnicah časopisov in revij, s katerimi je pomembno zaznamoval slovenski in širši evropski prostor. Zanj je grafično oblikovanje sredstvo mišljenja, komentarja in družbene aktivacije,« je zapisala.

Grafično oblikovanje je sredstvo mišljenja in družbene aktivacije.

Košir je diplomiral iz vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer občasno sodeluje kot predavatelj. V njegovem delu se odražata načelnost in jasno stališče: premišljeno oblikovanje mora biti intelektualno pošteno, družbeno odgovorno in estetsko prepričljivo.

Razstava, ki bo na ogled od 4. julija do 31. avgusta, predstavlja izbrana dela – od kulturnih plakatov do kompleksnih projektov – in avtorjev komentar nanje. Vsako delo posebej je pričevanje o moči vizualnega jezika pri oblikovanju stališč in odpiranju prostora za razmislek.