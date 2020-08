Tolklo po Sloveniji, strela udarila v hišo (FOTO)

Neurja, ki so se v petek popoldne in zvečer razbesnela nad Slovenijo, so povzročala številne težave. Iz več delov države poročajo o zalitih objektih in odkritih strehah, ponekod je klestila toča.Zaradi poplavljene ceste je do nadaljnega zaprt mejni prehod v Sotini. Na cesto Mrzli vrh - Korita v občini Idrija se je sprožil zemeljski plaz. V občini Slovenj Gradec so bile neprevozne nekatere lokalne ceste v naselju Pameče, Gradišče in Legen ter cesta na Kope. Na Gradišču je zemeljski plaz spolzel do stanovanjskega objekta. Gasilci so preusmerjali tok vode, čistili propuste in ceste , iz gospodarskega objekta črpali vodo ter odstranili naneslo zemljino izpred stanovanjskega objekta plaz pa prekrili s folijo.V občini Brežice je strela udarila v stanovanjski objekt, podrta drevesa so ovirala promet. Veter je v kraju Gradac razkril del strehe, v občini Novo mesto pa odtrgal folijo s strehe, s katero je bilo začasno pokrito ostrešje stanovanjske hiše.O poplavljenih objektih poročajo iz občin Dravograd, Gornji Grad, Kamnik, Moravske Toplice, Postojna, Sevnica, Slovenj Gradec, Šalovci, Tolmin in Vuzenica. O toči, ki je poškodovala strehe in osebna vozila, poročajo iz občine Ajdovščina.V občini Piran, ki jo je v večernih urah zahelo kratkotrajno neurje, je poškodovalo dva dimnika na stanovanjskih hišah. V Portorožu so poškodovana posamezna drevesa. Gasilci so s pomočjo avtolestve tudi odstranili in razžagali več vej, ki so ogrožala spodaj parkirana vozila.Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo zjutraj tudi megleno. Padavine bodo povsod ponehale. Popoldne se bo delno zjasnilo, v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.Nedelja bo sončna, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo na severu nadaljevale tudi ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.V ponedeljek bo v notranjosti sprva nizka oblačnost, čez dan bo večinoma sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami. V torek bodo po sončnem začetku dneva nevihte spet pogostejše. V sredo bo oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Od četrtka do sobote bo sončno, nevihte bodo malo verjetne. Dnevne temperature bodo večinoma do 30, na Primorskem pa še kakšno stopinjo ali dve več. V nedeljo se bo vreme spremenilo.