Tolikšen je odstotek možnosti, da se rak ponovi

Po podatkih registra raka, ki deluje na onkološkem inštitutu, v Sloveniji vsako leto za rakom v povprečju zboli več kot 17.000 ljudi, živi pa že več kot 130.000 ljudi, ki jim je bila kadar koli v življenju postavljena diagnoza rak. Iz registra podatkov in odgovorov onkološkega inštituta objavljamo nekaj podatkov o raku v Sloveniji.

Kateri rak je v Sloveniji prevladujoč?

Najpogostejši raki pri nas so rak kože, pljuč, dojk, prostate ter debelega črevesa in danke. Ti raki so leta 2021 predstavljali 60 odstotkov vseh ugotovljenih rakov in so povezani z nezdravim življenjskim slogom – kajenjem, pitjem alkoholnih pijač, neustrezno prehrano, premalo gibanja, prekomerno težo in izpostavljenostjo soncu.

Ali po zadnjih podatkih, ki jih imate, še vedno vsako leto zboli več moških kot žensk? Opažate kakšne spremembe v zadnjih letih?

Podatki iz obdobja 2017–2021 kažejo, da je zbolelo 58 odstotkov žensk in 63 odstotkov moških.

Katerih je pet najpogostejših rakov, zaradi katerih zbolevajo moški v Sloveniji?

Pri moških zavzemata nemelanomski kožni rak in rak prostate vsak približno petino vseh rakov, sledita pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke. Če je nekoč veljal pljučni rak za najobsežnejšega v populaciji, pa sta ga v novem tisočletju prehitela rak prostate in nemelanomski kožni rak, ki se še vedno veča za povprečno 5 odstotkov na leto.

Zakaj je vse več raka prostate?

Izjemno povečanje incidence raka prostate v zadnjih dveh desetletjih ni posledica novega nevarnostnega dejavnika, temveč predvsem vse širše rabe testa za določanje za prostato specifičnega antigena (PSA) pri moških brez zdravstvenih težav in odkrivanja velikega števila primerov, ki bi sicer ostali vse življenje prikriti.

Katerih je pet najpogostejših rakov, zaradi katerih zbolevajo ženske?

Tudi pri ženskah je najpogostejši nemelanomski kožni rak, sledijo rak dojk, ki predstavlja približno petino vseh rakov, nato pa še pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke.

Je v zadnjih letih prišlo do spremembe prevladujočega raka? Kaj je razlog za to?

Med pogostejšimi rakavimi boleznimi pri ženskah so se večale grobe incidenčne stopnje raka dojk, in sicer za 1,9 % povprečno na leto, nemelanomskega kožnega raka (povečanje za povprečno 5,3 %), pljučnega raka (za 6,0 %), kožnega melanoma (2,7 %) in raka materničnega vratu (za 1,4 %)

Ogromno bolnikov ima raka, ki je v statistiki zaveden kot »druge maligne neoplazme kože (C44)«. Teh primerov je še največ v statistiki. Kaj to pomeni in kako nevaren je ta rak?

Nemelanomski kožni rak je skupina kožnih rakov, ki ne izvirajo iz melanocitov (celic, ki proizvajajo pigment melanin). Spada med najpogostejše rake pri ljudeh, vendar ima običajno manj agresiven potek v primerjavi z melanomom, saj ne zaseva in tako rekoč ne povzroča smrti.

Ali Slovenija na ravni EU ali globalno izstopa po kateri vrsti raka, da ga je torej pri nas res ogromno v primerjavi z drugimi državami ali pa bistveno manj od povprečja? V katerih primerih?

Mednarodnih primerjav incidence nemelanomskega kožnega raka je zelo malo, saj večina populacijskih registrov raka nemelanomskega kožnega raka ne beleži.

Za ostale vrste rakov ne opažamo bistveno drugačnih primerjav, kot velja za vse rake skupaj. Smo v zgornji tretjini, ne pa čisto na vrhu.

Po ocenah Evropskega informacijskega sistema za raka je bila Slovenija leta 2022 po incidenčni stopnji vseh rakov razen kožnega na osmem mestu med 27 evropskimi državami. Večje incidence so imele Danska, Irska, Nizozemska, Hrvaška, Madžarska, Belgija in Francija.

Po umrljivosti smo na petem mestu, večjo umrljivost so imele Poljska, Madžarska, Hrvaška in Slovaška.

V Sloveniji za rakom v povprečju zboli več kot 17.000 ljudi na leto in živi okoli 130.000 ljudi, ki jim je bila postavljena diagnoza rak. Umre jih nekaj manj kot tretjina (6200). Katera vrsta raka je v Sloveniji najbolj smrtonosna?

V splošnem se umrljivostna stopnja raka veča. Groba umrljivostna stopnja se je pri moških v zadnjih 10 letih večala za povprečno 0,5 % letno, pri ženskah pa za 0,7 %. Vzrok gre prepisati starosti, saj je ogroženost z rakom največja pri starejših.

Med vsemi bolniki z rakom, zbolelimi leta 2021, je bilo 66 % starejših od 65 let. Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi vedno večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov raka še večalo.

Opažamo statistično značilen napredek pri obeh spolih v zadnjih petih letih pri pljučnem raku, kjer je petletno preživetje pri moških že preseglo 30 %.

V skupino rakov, kjer napredka s časom ni opaziti ter pri katerih preživetje še vedno ostaja slabo, pa se uvrščajo rak trebušne slinavke, rak požiralnika, raki jeter, žolčnika in žolčevodov ter možganski tumorji.

Zbolevajo pa tudi mladi. Se je pri mladostnikih statistika v zadnjih desetih, dvajsetih letih spremenila, da bi opazili, da za rakom zboli vse več mladih?

Polovica odstotka vseh rakavih bolezni je bilo ugotovljenih pri otrocih in mladostnikih (do 20. leta). Pri otrocih in mladostnikih do 20. leta starosti so najpogostejše levkemije, sledijo jim tumorji centralnega in avtonomnega živčnega sistema in limfomi.

Mlajši odrasli (20–49 let) moški zbolevajo največ za rakom mod in kože, pri ženskah v tej starosti pa je na prvem mestu rak dojk.

Kakšen je odstotek možnosti, da se bo rak ponovil, oziroma ali imate morda statistiko, koliko posameznikov je rak prebolelo večkrat?

V registru raka vodimo tako imenovane druge primarne rake – se pravi, da nekdo zboli za novim rakom. Takšnih je okrog 15 odstotkov. Drugi primarni rak je tipično vezan na enake dejavnike tveganja kot prvi. Na primer: kadilec zboli za rakom žrela, ki ga uspešno zazdravimo, zaradi dolgotrajnega kajenja zboli čez nekaj let za pljučnim rakom.

Kaj lahko glede pojavnosti raka pričakujemo v prihodnje?

Ker se slovensko prebivalstvo stara, je samo zaradi čedalje večjega deleža starejših pričakovati, da se bo število novih primerov raka še večalo. Ocenjujemo, da bomo leta 2025 zabeležili že čez 18.000 novih bolnikov. Med rojenimi leta 2021 bosta do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk.