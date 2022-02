Toliko voznikov so te dni že ujeli brez e-vinjete

Po torkovi uvedbi elektronskih vinjet na slovenskih avtocestah, te dni Dars že opravlja polni nadzor nad upoštevanjem novega sistema. Koliko kršiteljev so že ujeli?

Kot so sporočili, so do četrtka, do 12. ure, imeli pod drobnogledom skupno 37.717 vozil, pri teh pa so zaznali 3.139 kršitev. Te so večinoma še v postopku preverbe, 87 kršiteljem pa so že izdali tudi plačilni nalog.

Globe za cestninske prekrške opredeljuje področni zakon o cestninjenju: posameznika, ki uporablja cestninsko cesto brez veljavne elektronske vinjete za določen cestninski razred, čaka kazen v višini 300 evrov, s kaznijo 500 evrov pa se kaznuje cestninski zavezanec, ki neupravičeno prenese registrsko tablico vozila, na katero je vezana veljavna elektronska vinjeta, na drugo vozilo ali jo prenese na vozilo, ki ni uvrščeno v isti cestninski razred kot vozilo, s katerega je bila prenesena registrska tablica. Globe se sicer v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodki družbe Dars, so sporoćili z državne agencije.

Sicer pa so na Darsu do vključno 2. 2. prodali 602.186 e-vinjet, od tega včeraj, 2. 2. 2022, 30.956, predvčerajšnjim, 1. 2. 2022, pa 52.755. Največ doslej pa jih je bilo v enem dnevu prodanih 31. 1., in sicer 74.741.