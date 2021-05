Toliko turističnih bonov smo pokurili ob prvomajskih počitnicah

Vlada je namenila 356,9 milijona evrov za turistične bone, ki jih lahko Slovenci in Slovenke izkoristimo do konca leta 2021. Te je prejel vsak polnoleten prebivalec Slovenije s stalnim prebivališčem v naši državi – v vrednosti 200 evrov, za mladoletne pa po 50 evrov.



Kot so nam povedali pri Finančni upravi RS (Furs), je bilo od začetka unovčevanja turističnih bonov (od 19. 6. 2020) do 2. 5. 2021) unovčeno 942.214 (46,02%) turističnih bonov v skupni vrednosti 129.190.539,72 evra (36,20% od zneska potencialno vseh unovčenih bonov). Deleža sta različna, ker nekateri upravičenci bona še niso unovčili v celotni vrednosti.



Če bi vsi upravičenci unovčili bon:

– skupno število potencialnih upravičencev do bona: 2.047.261

– skupna vrednost vseh možnih unovčenih bonov (če bi jih vsi unovčili): 356.858.450 EUR



Od začetka prvomajskih počitnic (25. 4.) do nedelje, 2. maja, je bilo unovčeno 3937 turističnih bonov v skupni vrednosti 489.488 evrov (v povprečni vrednosti 124 evrov na bon).

