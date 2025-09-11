Toliko stanejo toplice za štiričlansko družino v času krompirjevih počitnic

Bližajo se krompirjeve počitnice, ko se je lepo, če le imamo možnost, odpraviti z otroki kam na lepše. Preverili smo, koliko bo kratek oddih med 27. in 31. oktobrom stal štiričlansko družino, ki si želi v toplice za štiri dni (tri prenočitve).

Pri raziskovanju cen bodite pozorni na podatke, ki jih navajajo ponudbe. Nekateri na primer navajajo ceno na dan, drugi na osebo, kar lahko povzroči precejšnjo razliko pri končnem znesku. Treba je tudi preveriti, ali gre za polpenzion, polni penzion ali pa ponudba hrane sploh ne vključuje. Upoštevajte, da je treba za vsako osebo plačati še turistično takso.

Nekateri bodo v času krompirjevih počitnic ponudili posebne ugodnosti, ki pridejo prav družinam. V Termah Lendava, kjer boste zapravili okoli 68 evrov na osebo za polpenzion, bodo letos ponudili brezplačno bivanje otrokom do 9,9 leta. V Biotermah v Mali Nedelji bodo družine v hotelu skupaj s polpenzionom gostili za 89 evrov na noč na osebo. Dodaten 5-odstotni popust na ceno osnovne storitve za dve odrasli osebi boste dobili za sobo brez balkona, oseba na pomožnem ležišču pa bo plačala 10 odstotkov manj. Za otroke do 3,99 leta brez lastnega ležišča je bivanje brezplačno, od 4 do 9,9 leta pa plačate polovično ceno. V obeh toplicah je dostop do bazenov neomejen.

Ponekod je bivanje za otroke do četrtega leta brez lastnega ležišča brezplačno. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

V Čateških toplicah v paketu krompirjeve počitnice ponujajo brezplačno bivanje za dva otroka: en do 5,99 leta brez dodatnega ležišča, en otrok od 6 do 11,99 leta na dodatnem ležišču. Za dve noči s polpenzionom bo družina dala 414 evrov. Cena vključuje kopanje v zimski Termalni rivieri (2 vstopa na dan). Terme 3000 v različnih hotelih in Prekmurski vasi Ajda ponujajo za družino z dvema otrokoma nastanitev s polpenzionom za ceno od 172, 55 evra na noč. Kopanje v bazenih je vključeno. Za mobilne hišice v Termah Ptuj za štiri osebe boste odšteli 276,80 evra na noč. Za ta denar dobite polpenzion in vstop v bazene in savne Termalnega park dvakrat na dan.

Terme Snovik se bodo v času krompirjevih počitnic prelevile v nepozabne čarovniške počitnice; paket s polpenzionom za družine stane 121 evrov na osebo na noč. Dva otroka do 11,99 leta bivata brezplačno. V Termah Tuhelj družinam ponujajo sobo s polnim penzionom za od 88 evrov na osebo na noč. Posebna ponudba za krompirjeve počitnice vključuje gratis bivanje za dva otroka (prvi do nedopolnjenega 12. leta in drugi do nedopolnjenega 5. leta).

Preverite, ali gre za polpenzion, polni penzion ali pa ponudba hrane sploh ne vključuje. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

To so najbolj ugodni paketi bivanj

Cena za štiri dni (tri prenočitve) bivanja v toplicah, katerih pakete smo si podrobneje ogledali, je najugodnejša v Termah Lendava, kjer stane 408 evrov. Sledijo Terme 3000, kjer cena znaša od 518 evrov, in Terme Tuhelj na Hrvaškem s 528 evri.

Splača se pobrskati po ponudbi spletnih kuponov, kot sta Kuponko ali 1 na dan, saj mnogi ponudniki, tudi zgoraj omenjeni, tam ponujajo še posebne ugodnosti. Na 1 na dan denimo dobite tri prenočitve za 2 osebi v štirizvezdičnem apartmaju Alisa v Toplicah Sveti Martin, kjer lahko otrok do 6,99 leta biva brezplačno, za 179 evrov. Ugodnejše od topliških ponudb so v tem letnem času ponudbe morskih hotelov: v hotelu Narcis v Rabcu v hrvaški Istri boste odšteli 85 evrov na noč za dve osebi s polpenzionom vred, če kupite paket na Kuponku. Ti hoteli imajo običajno bazen, ki sicer ni topliški, a je za otroke kljub temu zabaven. Preverite, ali je voda v otroških bazenih ogrevana, saj se, še posebno v tistih manj obljudenih, lahko zgodi, da ni.