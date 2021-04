Mors: inšpektorju februarja namenili manj kot skladiščniku

Čistilka in računovodja z enako plačo

Inšpektorju manj kot skladiščniku

Visoki prejemki podsekretarjev

Slovenci smo zelo radoveden narod, skoraj nič nas ne zanima bolj kot to, kakšno plačo ima naš sosed, znanec ali pa konec koncev tudi čisto neznana oseba.Poročali smo že, da je informacijska pooblaščenka odločila, da mora Ministrstvo za obrambo RS (Mors) našim novinarskim kolegom na Delu, za katere zakon pravi, da so javne. Ministernamreč sam tega ni želel storiti.Podatki o plačah za februar pokažejo kar nekaj zanimivih podatkov o osebnih prejemkih zaposlenih glede na njihov položaj.Tako je denimo bila plača čistilke II v februarju 1498,67 evra, računovodja pa je dobil le malenkost več: 1563,41 evra. Tajnica direktorja je prejela 1707,25 evra, višji svetovalec za izvedbo obrambnih naročil pa 1751. Po drugi strani pa je dokumentalist VI prejel le 838,85 evra, kurir pa skoraj dvakrat več: 1510,74 evra. Tudi varnostnikom receptorjem ni hudega; 2128 evrov je v žep (bruto) kapnilo zaposlenemu na tem delovnem mestu.Na plačnem seznamu smo našli še tajnico direktorja, ki je prejela 2346 evrov, nekaj malega več, dobrih 2600 evrov, pa dobi človek, ki mu je zaupana izvedba 'zaupnih naročil za vojsko'.Zanimiva je tudi plača skladiščnika: 2444 evrov je prejel uslužbenec na tem mestu, kar je za tako mesto več kot odlična plača. Vsekakor boljša od tiste, ki jo je prejel eden od inšpektorjev (1977 evrov). Kakšna je motivacija inšpektorja, ki ve, da je plačan manj od kolega v skladišču, lahko samo ugibamo. Morda že razmišlja, da bi se pri istem delodajalcu prešolal v specialista za promocijo Slovenske vojske, ki dobi dvakrat več (4152 evrov je dobil podsekretar za promocijo).Obrambni ataše v Rusiji je februarja dobil 3877,59 evra, ataše v Italiji pa 4325,76 evra, razkrivajo podatki. Če bi bili podsekretar za varnost podatkov, bi vam februarja v žep kanilo 4820,15 evra, podsekretarju za nevarne snovi pa 4328,35. Podsekretar za kibernetsko varnost pa je dobil kar 4901,02 evra. Le malenkost več, nekaj evrov manj kot pet tisočakov dobi državni sekretar na Morsu.Častnik za pridobivanje kadra je dobil 3006,93 evra. Nikakor pa se vam ne splača postati svetovalec za obrambno varnost ali pa krizno upravljanje, saj boste dobili 1500 do 1600 bruto. Tudi razvojni inženirji so precej malo cenjeni: 1928 evrov bruto je za tak poklic slaba plača in v gospodarstvu za dobre inženirje lahko zlahka iztržite precej več.Velika plačna nesorazmerja gre iskati v koronskih (in drugih) dodatkih, ki so jih izplačevali ob februarski plači, a vendarle bode v oči, da v zasebnem sektorju čistilke, kuharji in kurirji dobijo komaj minimalno plačo. Pri interpretaciji prejemkov je seveda tudi treba upoštevati osebne okoliščine posameznika.Opomba: vsi objavljeni podatki veljajo za bruto plače. Celotne lestvice uredništvo ne bo objavilo.