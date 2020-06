Toliko Slovencev je trenutno v obvezni karanteni

Ministrstvo za zdravje je od začetka junija odredilo 7190 karanten, trenutno pa je v karanteni 6380 oseb. Minister za zdravje lahko na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje karanteno odredi zdravi osebi, če je bila v tesnem kontaktu z okuženimi in se tako obravnava kot visoko rizično. V 14-dnevno karanteno morajo tudi potniki, ki prihajajo iz držav s slabšo epidemiološko sliko in jih je vlada uvrstila na rdeči seznam.Kot je na današnji novinarski konferenci poudaril vladni govorec, je za ohranitev ugodne epidemiološke slike v Sloveniji treba povečati učinkovitost nadzora nad izvajanjem karantenskih odločb, ki je po njegovi oceni "absolutno nezadostna".Ministrstvo za notranje zadeve je zato v nedeljo ponudilo pomoč pri obiskovanju oseb, ki jim je bila izdana karantena in kontroliranju njihovega zadrževanja v osamitvi. To je sicer pristojnost zdravstvenega inšpektorata.Tudi vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjese je v današnji izjavi za medije dotaknila dela zdravstvene inšpekcije. Ocenila je, da bi morala ta intenzivirati svoje delo ter pregledati več karanten, ekipo pa bi lahko okrepili s pomočjo drugih inšpektoratov.