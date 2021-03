Toliko Slovencev je danes ostalo brez cepiva

Da bi zaradi odločitve ministra številne doze cepiv AstraZeneca propadle, ni bojazni, saj jih pristojni ustrezno hranijo, to cepivo ima namreč v specifikaciji, ki ga jo je objavila Ema, naveden šestmesečni rok trajanja.



NIJZ: Gre za preventivni ukrep

Minister za zdravjeje v ponedeljek odredil začasno zaustavitev cepljenja proti covidu 19 s cepivom AstraZenece. Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Evropske agencije za zdravila (ma).Zaradi te začasne ukinitve je brez cepiva na današnji dan ostalo na tisoče Slovencev. Kot so nam pojasnili v ZD Ljubljana, bi se pri njih danes to cepivo moralo prejeti 2100 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v ZD Maribor pa so odpovedali cepljenje pri 1300 ljudeh. Tam bi se dopoldne moralo cepiti 840 ljudi, popoldne pa še 460. Iz koprskega zdravstvenega doma poročajo, da so odpovedali cepljenje za 250 ljudi.Iz ZD Celje so zjutraj sporočili, da cepljenje proti covidu 19 s cepivom AstraZenece med 7.30 in 11.00 v dvorani Golovec odpade. Hkrati dodajajo, da se bo cepljenje s cepivom Moderne izvajalo nemoteno od 11. ure dalje v hali A dvorane Golovec, kot je bilo načrtovano.Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), se bo cepljenje nadaljevalo, ko Ema predstavila najnovejše ugotovitve o varnosti cepiva in njegovi nadaljnji uporabi. Gre za preventivni ukrep, za katerega so se poleg Slovenije odločile še nekatere države EU.Cepljenje s cepivom Pfizerja in Moderne poteka normalno naprej.