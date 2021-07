Toliko se je v enem letu zmanjšala brezposelnost

Konec junija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 71.094 oseb, kar je 5,4 odstotka manj kot maja in 20,5 odstotka manj kot junija lani, so danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Brezposelnost se je zmanjšala po vsej državi. Delodajalci so zavodu v prvi polovici leta medletno sporočili 35 odstotkov več prostih delovnih mest.Junija se je na novo na zavodu prijavilo 3.532 brezposelnih oziroma 4,6 odstotka manj kot maja in 53,3 odstotka manj kot junija 2020. Med na novoprijavljenimi je bilo 315 iskalcev prve zaposlitve, 1.797 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 42 brezposelnih zaradi stečajev in 553 presežnih delavcev.V primerjavi s predhodnim mesecem se je za štiri odstotke zmanjšalo prijavljanje iskalcev prve zaposlitve, 4,5 odstotka manj je bilo prijav brezposelnih zaradi stečajev, 11,8 odstotka manj presežnih delavcev in 3,5 odstotka manj tistih, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas.Od 7.586 brezposelnih, ki jih je zavod prejšnji mesec odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5.656 oseb, kar je 4,7 odstotka manj kot maja in 19,5 odstotka manj kot junija 2020.Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, natakarjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, kuhinjskih pomočnikov, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo ter kuharjev.Brezposelnost se je tudi junija zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. Najbolj je upadla v območni službi Koper (–11,5 odstotka), sledile pa so službe Kranj (–8,2 odstotka), Murska Sobota (–7,5 odstotka), Nova Gorica (–7,5 odstotka), Ptuj (–7 odstotkov), Maribor (–4,9 odstotka), Velenje (–4,9 odstotka), Novo mesto (–4,8 odstotka), Sevnica (–4,5 odstotka), Celje (–4 odstotke), Trbovlje (–3,8 odstotka) in Ljubljana (–3,4 odstotka).V primerjavi z lanskim junijem se je brezposelnost bolj kot na ravni države zmanjšala v območnih službah Velenje (–31,4 odstotka), Kranj (–30 odstotkov), Murska Sobota (–27,9 odstotka), Koper (–22,8 odstotka), Nova Gorica (–21,8 odstotka), Celje (–21,2 odstotka) in Ptuj (–20,9 odstotka). Najpočasneje se brezposelnost zmanjšuje v službi Sevnica (–14,1 odstotka).Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva ter gostinstva, so junija zavodu sporočili 16.195 prostih delovnih mest, to je 23,4 odstotka več kot maja in 54 odstotkov več kot junija 2020.V prvem polletju letošnjega leta pa je bilo uradno brez dela v povprečju 81.286, kar je 3,2 odstotka manj kot v istem obdobju lani.V tem času se je na zavodu na novo prijavilo 30.968 brezposelnih, kar je 42,9 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, in sicer 17.027. Prijavilo se je še 2.324 iskalcev prve zaposlitve ter 6.193 presežnih delavcev in stečajnikov. Iz evidence se je na drugi strani odjavilo 47.157 oseb, od teh 36.461 zaradi zaposlitve, kar je 17,6 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani.V tem obdobju so delodajalci zavodu sporočili 71.870 delovnih mest, kar je 35 odstotkov več kot v istem obdobju lani.Zadnji podatki o stopnji registrirane brezposelnosti so medtem na voljo za april. Brezposelnost je bila tedaj pri 8,2 odstotka, s tem pa 0,3-odstotne točke nižje kot marca in 0,9 nižje kot aprila lani.