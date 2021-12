Toliko potrjenih primerov omikrona do zdaj v Sloveniji

Do ponedeljka so v Sloveniji zabeležili 10 primerov potrjenih okužb z novo koronavirusno različico omikron. Gre za dva neodvisna skupka primerov. Okužene osebe so pripotovale iz Švedske in Združenih arabskih emiratov. Zaznali so tudi sekundarne primere prenosov znotraj teh dveh skupkov, so objavili na spletni strani Nijz.

V postopku epidemiološkega poizvedovanja so vsi oboleli poročali o lažjem poteku bolezni z blagimi simptomi. Epidemiologi medtem nadaljujejo identifikacijo visoko tveganih stikov, še piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

Da so v Sloveniji potrdili prvi primer okužb s to novo različico koronavirusa, so pristojni sporočili v torek.

Različica omikron ima zelo visoko stopnjo nalezljivosti, po drugi strani pa kaže, da bi bil lahko omikron manj simptomatsko pogojen glede covida 19, kar pomeni, da je potek bolezni lažji. Po mnenju Boruta Štruklja z ljubljanske farmacevtske fakultete je to pozitiven scenarij, medtem ko je negativen scenarij nastanek novih mutacij, zaradi česar bi tudi ta različica lahko postala zelo nevarna.

Pojasnil je, da gre za zdaj bolj za ugibanja, saj še nimajo dovolj informacij, različico omikron pa pristojni sicer vsakodnevno spremljajo in bodo o novostih poročali sproti.