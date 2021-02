Obalno-kraška regija na meji črne faze (V ŽIVO)

Podaljšanih pet odlokov

Kaj ostaja odprto v Obalno-kraški regiji V Obalno-kraški regiji se zapirajo vse tiste izjeme, ki so predvidene za oranžno fazo, dovoljene so prodajalne do 300 kvadratnih metrov, ne glede na to, kakšno blago ponujajo, morajo pa tedensko testirati zaposlene je pojasnil Zajc, ki ni hotel pojasnjevati, kaj prehod te regije v rdečo fazo pomeni za prehajanje občinskih meja v tej regiji.



Strategija bo predstavljena naslednji teden

Po včerajšnjih novicah, da se je epidemiološka slika v nekaterih regijah poslabšala, je danes posijal žarek upanja, saj je prvič po zelo dolgem času število aktivnih primerov padlo pod 11.000, natančneje na 10.782.V sredo je bilo v 4565 testiranjih potrjenih 852 novih primerov okužbe s koronavirusom. To pomeni, da je bil delež okuženih 18,7 odstotka, v primerjavi s prejšnjim tednom smo zabeležili padec (prejšnjo sredo je bilo 20,4 odstotka). Opravili so tudi 25.095 hitrih testov, poroča sledilnik covida 19.Vlada pa je sporočila še, da se v bolnišnicah na covid oddelkih zdravi 546 oseb (10 manj kot dan prej), od tega na intenzivnih enotah 103 (dva manj kot dan prej). Umrlo je še sedem ljudi. Sedemdnevno povprečje okužb je 763, kar je nekoliko nižje kot dan prej (767,4).V sredo je na večerni seji vlada sprejela nekatere spremembe in Obalno-kraško regijo znova obarvala rdeče , ostala država ostaja v oranžni fazi. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Obalno-kraški regiji, bo vlada zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa v tej regiji tudi pri začasni omejitvi gibanja. Ta regija ima najvišjo sedemdnevno incidenco, (436) in je na meji s črno fazo (meja za črno fazo, ki predvideva skoraj popoln lockdown, je za to regijo postavljena pri 76, trenutno so pri številu 73), na drugem mestu je Gorenjska (289), v celotni Sloveniji 254. Najbolje je v Posavski regiji (160).Na novinarski konferenci o aktualnem stanju, kjer predstavljajo nekatere podrobnosti vladnih odločitev, sodelujejo državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturoiz zdravstvenega inšpektorata in namestnik generalnega direktorja policijeje predstavila, katere odloke je vlada v sredo podaljšala še za (najmanj) en teden:- Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode,- Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom,- Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe,- Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.Odlok o strategiji cepljenja bo vlada še podrobneje preučila, strategija bo sprejeta v naslednjih dneh, javnost pa naj bi z njo seznanili na začetku prihodnjega tedna, je napovedala Bratuša.