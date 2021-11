Toliko okužb smo potrdili včeraj

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v nedeljo v 2958 PCR- testih v Sloveniji potrdili 1282 novih okužb s koronavirusom (43,3 odstotka).

V soboto so v Sloveniji potrdili 2313 primerov okužbe z novim koronavirusom. Opravili so 5451 PCR-testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 42,4 odstotka. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 2862. V zadnjih 14 dneh so potrdili 1735 okužb na 100.000 prebivalcev, dan pred tem pa 1707.

Po podatkih NIJZ so opravili tudi 7924 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida praviloma preverijo še s PCR-testi.

