Toliko novih okužb so potrdili v petek

Poškodovanih 15 policistov, znano, zakaj so obvladali protestnico v roza jakni

V prestolnici so v četrtek izbruhnili spopadi med policijo in nasilnimi izgredniki. Ti so v policiste metali granitne kocke in pirotehniko, v izgredih pa je bilo poškodovano 15 policistov, pet jih je potrebovalo zdravniško pomoč. Poškodovali so še eno osebo