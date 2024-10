V teh dneh so naše misli usmerjene na vsa tista mesta, kjer počivajo naši predniki, bližnji in daljni sorodniki ter znanci in prijatelji. Pred vrati je 1. november, dan spomina na mrtve. Ljudje hitijo na grobove in jih urejajo, dodajajo rože in prižigajo sveče. Tudi na osrednje ljubljansko pokopališče, kjer je 1. avgusta 1914 začel delovati Mestni pogrebni zavod v Ljubljani, predhodnik današnjega javnega podjetja Žale. Letos torej mineva 110 let od začetka delovanja te pomembne institucije. Brez Vrta umrlih Razloga za ustanovitev Mestnega pogrebnega zavoda sta bila tako potreba po boljši org...