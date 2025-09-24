Toliko milijonov evrov v letu 2026 pričakuje RTV iz državnega proračuna

Svet RTVS bo danes obravnaval predlog izhodišč za programsko-poslovni načrt za leto 2026, ki vključuje tudi predlog izhodišč za finančni načrt. Če bo državni proračun zavodu glede na predlog novele zakona o RTVS nakazal 13 milijonov evrov, bo imel zavod 4600 evrov presežka. Če pa teh sredstev ne bo, bodo imeli skoraj 9,5 milijona primanjkljaja.

Uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v predlogu izhodišč za finančni načrt za leto 2026 načrtuje presežek prihodkov nad odhodki, če bo državni proračun sofinanciral programe narodnosti in delovanje organizacijske enote glasbena produkcija v višini 13 milijonov evrov. Tako namreč predvideva predlog novele zakona o RTVS, ki ga je pripravilo ministrstvo za kulturo in je že bil v javni obravnavi.

Ob tej predpostavki bi prihodki zavoda znašali 158.854.600 evrov, od tega prihodki od rtv-prispevka 108.650.000 evrov. Odhodki bi znašali 158.850.000 evrov, od tega stroški dela redno zaposlenih 100.675.000 evrov.

Enoten uredniški sistem

Pripravili pa so tudi projekcijo za primer, če iz državnega proračuna ne bodo prejeli omenjenih 13 milijonov evrov, ampak samo 2,5 milijona evrov za sofinanciranje programov za narodnosti. Po tej projekciji bi prihodki znašali 145.616.600 evrov, odhodki pa 155.026.600 evrov. Primanjkljaj bi tako znašal 9,4 milijona evrov.

Uprava zavoda v predlogu izhodišč za programsko-poslovni načrt za prihodnje leto sicer navaja, da želi vzpostaviti enoten uredniški sistem, ki bo povezoval ekipe televizije, radia in digitalnih vsebin. Poleg tega načrtuje prestrukturiranje zavoda, da bosta učinkovitost poslovanja in produktivnost večji.

