Toliko ljudi na novo okuženih: kaj se bo zgodilo v bolnišnicah?

Po podatkih NIJZ so v ponedeljek okužbe potrdili pri 3394 ljudeh. Opravili so 7344 PCR-testov, delež pozitivnih pa je bil 46,2-odstoten. Opravili so tudi 89.550 testiranj s hitrimi antigenskimi testi. Število aktivnih primerov je po oceni NIJZ trenutno 44.796. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 3090.

Število covidnih bolnikov v bolnišnicah je 1153, intenzivno terapijo jih potrebuje 283. Umrlo je 23 ljudi, skupaj je smrtnih žrtev zaradi covida že 5103.

Preko 300 na intenzivni negi?

Vsakodnevno visoko število okužb še naprej pomeni dodaten pritisk na bolnišnice v naslednjih dveh tednih, slovensko zdravstvo pa že danes skorajda ne more več sprejemati novih covidnih pacientov. Janez Žibert z Instituta Jožef Stefan je v novi projekciji hospitalizacij zaradi covida napovedal, da bo število hkrati obravnavanih na intenzivni terapiji preseglo številko 300. Kako bodo bolnišnice to zmogle, ni jasno, kadra in prostora ni.