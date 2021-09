Toliko je znašala povprečna julijska bruto plača

Povprečna julijska bruto plača je znašala 1.940,69 evra in je bila od junijske nominalno nižja za 0,6 odstotka, realno pa za en odstotek. Povprečna neto plača je medtem julija znašala 1249,88 evra in je bila nominalno za 0,5 odstotka, realno pa za 0,9 odstotka nižja od neto plače za junij, je danes objavil statistični urad.



Povprečna julijska bruto plača se je v primerjavi s plačo za junij v javnem sektorju znižala za 1,4 odstotka (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,1 odstotka), v zasebnem sektorju pa je bila nekoliko višja (za 0,1 odstotka).



Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača za julij najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer je po podatkih statistikov znašala 2.700,84 evra.



V primerjavi s plačo za junij se je povprečna bruto plača julija najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 6,5 odstotka). Po drugi strani se je najbolj znižala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 7,1 odstotka), predvsem zato, ker so se po razglasitvi konca epidemije covida 19 prenehali izplačevati (izredni) dodatki, so pojasnili na statističnem uradu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: