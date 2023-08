Toliko je vlada zagotovila za nujno pomoč prizadetim v neurjih, prošenj za pomoč vse več

Vlada je na današnji dopisni seji iz splošne proračunske rezervacije zagotovila 1,1 milijona evrov pomoči za prizadete v neurjih med 12. julijem in 2. avgustom. Oškodovancem bodo pomoč v sodelovanju z občinami dodeljevale humanitarne organizacije, so zapisali na uradu vlade za komuniciranje.

Gre za interventni ukrep za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev za zavarovanje zdravja in življenja ljudi, preprečitev nadaljnje škode in zagotovitev drugih osnovnih pogojev za življenje prizadetih v močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov.

Pomoč bodo na podlagi prejetih vlog v sodelovanju z občinami dodeljevale tri humanitarne organizacije; Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica.

Prek ministrstva za obrambo oziroma uprave za zaščito in reševanje bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih Rdečemu križu Slovenije v višini 500.000 evrov, Slovenski karitas v višini 500.000 evrov in evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica v višini 100.000 evrov.

Vlada je ministrstvu za obrambo oziroma upravi naložila, da za izvrševanje omenjenega sklepa v sodelovanju z občinami in naštetimi humanitarnimi organizacijami določi kriterije in postopke za dodeljevanje pomoči.

Humanitarne organizacije prejemajo vse več prošenj za pomoč

Predstavniki rdečega križa, Slovenske karitas in organizacije Podpornica so obiskali posamezna območja, ki so jih prizadela neurja. Posameznikom in družinam, ki so jim ujme povzročile škodo tako na stanovanjskih kot na gospodarskih objektih, so pomagali na različne načine, nekaterim tudi z manjšimi vsotami finančne pomoči.

Neurja, ki so besnela v večjem delu Slovenije, so prizadela številna gospodinjstva. Povzročila so veliko gmotno škodo tako na infrastrukturi kot na kmetijskih zemljiščih, v gozdovih in na stanovanjskih in gospodarskih objektih.

Te organizacije sicer prejemajo vse več prošenj za pomoč. Prizadetim posameznikom in družinam bodo pomoč dodeljevala na podlagi prejetih vlog v sodelovanju z občinami.