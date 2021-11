Toliko družin bo prejelo energetske vavčerje, kakšna bo njihova vrednost?

Odbora DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo sta včeraj na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP razpravljala o ukrepih za hitro pomoč najranljivejšim zaradi povišanja cen energentov. Hitra pomoč je nujna, so opozarjali predlagatelji.

Cene energije, goriv in kuriv nenadzorovano rastejo že nekaj časa. Vlada je septembra lani popolnoma liberalizirala trg pogonskih goriv, danes so cene tudi do 50 odstotkov višje. Vlada je sicer sprejela uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, s katero je znova uvedla regulacijo cen kurilnega olja, ki se bo začela uporabljati v torek.

Marko Koprivc (SD) je bil kritičen, ker vlada omenja možnost energetskega vavčerja, a ni predstavila nobenih podrobnih podatkov. Krizo je treba prebroditi s pravično porazdelitvijo bremen in stroškov, je dejal. Tudi Alenka Bratušek (SAB) je pozvala vlado, naj pove, kaj bo naredila, da bo ljudem lažje. Cel kup podražitev se je že zgodilo, ogrevanje v Ljubljani in Mariboru je že danes dražje za 30 odstotkov, je dejala.

Vprašanje glede vrednosti bonov

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je medtem poudaril, da vlada spremlja stanje in spomnil, da je oblikovala delovno skupino za iskanje rešitev. Vlada pripravlja energetske vavčerje oz. bone za socialno šibke, ki jih bo prejelo približno 66.000 družin, glede vrednosti bonov pa da pogovori še tečejo. Pravna podlaga bo interventni zakon, vir bo podnebni sklad.

Poseg v omrežnine v tem trenutku po njegovem ni potreben, saj so lahko posledica nezadostna vlaganja v infrastrukturo, posegi v trg s kontrolo cen ali cenovno kapico pa bi vplivali na zanesljivost oskrbe in ogrozili gospodarsko konkurenčnost.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc pa je poudaril, da spremljajo razmere na trgu pogonskih goriv. Višje cene so posledica višjih cen surove nafte na trgih, kontrola cen pa je skrajni ukrep zaradi resnih anomalij na domačem trgu, ki pa v Sloveniji deluje. Tudi on je spomnil, da v torek začne veljati začasna, trimesečna, kontrola cen za kurilno olje, po kateri bo marža dobaviteljev omejena na šest centov na liter.

Revščine vse več

Po pojasnilih generalne sekretarke Zveze prijateljev mladine Slovenije Brede Krašna se revščina v državi povečuje, približno 100.000 družin živi pod pragom revščine. Nujno potrebno bi bilo, da se v Sloveniji sistematično lotimo in identificiramo obseg energetske revščine, je dejala in dodala, da naj vlada z odlokom vsaj do konca kurilne sezone za energetsko ranljive prepove odklope iz energetskega omrežja ali daljinskega sistema ogrevanja ter da naj energetsko revnim dodeli finančna sredstva za plačilo povečanih stroškov za energijo, do česar bi morali biti upravičeni tudi tisti, ki minimalno presežejo cenzus za prejem socialne pomoči.

Direktorica agencije za energijo Duška Godina je spomnila, da energetska zakonodaja ustrezno rešuje varovanje odjemalca pred morebitnimi odklopi, da pa nujno potrebujemo definicijo energetske revščine.

V razpravi so večinoma sodelovali poslanci predlagateljev seje, ki so poudarjali nujnost in hitrost ukrepov.