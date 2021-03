Toliko doz cepiva naj bi v prihodnjem tednu dobila Slovenija

V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujejo dobave cepiva proti covidu 19 vseh treh proizvajalcev. Skupaj naj bi dobavili 52.310 odmerkov, največ Pfizer, skoraj 29.250. Za april pa so predvidene dobave 333.700 odmerkov cepiva. Vsak teden naj bi prejeli skoraj 41.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, so za STA pojasnili pri Nijz.



V prihodnjem tednu tako pričakujejo dobavo 29.250 odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in Biontech, 18.000 odmerkov cepiva Moderne in 5.060 odmerkov cepiva Astrazenece. Zadnji dan marca se pričakuje še dodatna dobava 29.250 odmerkov Pfizerjevega cepiva. Tako bo v Slovenijo v marcu skupaj dobavljenih 194.030 odmerkov.



Pošiljke Pfizerjevega cepiva so tudi v aprilu predvidene vsak ponedeljek, ko naj bi dobavili po 40.950 odmerkov, skupaj torej 163.800. Za Moderno sta predvideni dve dobavi, a še ni jasno, koliko odmerkov bo dejansko prišlo – najmanj 28.000 in največ 37.200 odmerkov.



Za Astrazeneco je v aprilu predvidenih pet dobav z zelo različnimi količinami odmerkov – od dobrih 11.000 do skoraj 53.500 odmerkov na teden. Skupaj pa naj bi dobavili 141.902 odmerkov tega cepiva.



O varnosti tega cepiva bo Evropska agencija za zdravila (Ema) predvidoma danes sporočila končno odločitev. Analizo cepiva opravljajo po tistem, ko je več članic EU – med drugimi Nemčija, Francija in tudi Slovenija – prekinilo cepljenje z njim. Za to so se odločile po tem, ko so se pri več bolnikih v EU po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki. Ti se sicer v populaciji pojavljajo pogosteje kot pri cepljenih s cepivom Astrazenece.



V predvidene dobave za prihodnji mesec še niso všteti odmerki cepiva Johnson & Johnson, ki mu je Ema nedavno dala zeleno luč. V državo bodo začeli prihajati v drugi polovici aprila, pa je razvidno iz odgovora na poslansko vprašanje Franca Trčka.

